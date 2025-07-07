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Åì·Ð148ÅÙ30Ê¬ (148.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÆîÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 165 km (90 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ37ÅÙ25Ê¬ (37.4ÅÙ)
Åì·Ð148ÅÙ05Ê¬ (148.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    55 km (30 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ40ÅÙ00Ê¬ (40.0ÅÙ)
Åì·Ð149ÅÙ50Ê¬ (149.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÅì 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    80 km (42 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ45ÅÙ50Ê¬ (45.8ÅÙ)
Åì·Ð162ÅÙ40Ê¬ (162.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÅì 55 km/h (30 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    210 km (115 NM)

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