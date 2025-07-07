¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷Âè3¹æ(¥àー¥ó)¡¡¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¡º£¸å¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤Ï¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤â¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷Âè3¹æ(¥àー¥ó)
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷Âè3¹æ(¥àー¥ó)¡¡¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¡º£¸å¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤Ï¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤â¡¡µ¤¾ÝÄ£
7·î7Æü13»þ5Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£
7Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ35ÅÙ20Ê¬ (35.3ÅÙ)
Åì·Ð148ÅÙ30Ê¬ (148.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÆîÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 165 km (90 NM)
8Æü0»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ37ÅÙ25Ê¬ (37.4ÅÙ)
Åì·Ð148ÅÙ05Ê¬ (148.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 55 km (30 NM)
8Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ40ÅÙ00Ê¬ (40.0ÅÙ)
Åì·Ð149ÅÙ50Ê¬ (149.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÅì 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 80 km (42 NM)
9Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÀéÅç¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ45ÅÙ50Ê¬ (45.8ÅÙ)
Åì·Ð162ÅÙ40Ê¬ (162.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì 55 km/h (30 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 210 km (115 NM)
¢£º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï
¢¨²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤äÂæÉ÷¿ÊÏ©¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2029173?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2029173&image=2