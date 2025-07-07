Ä¹ºê»Ô¸ÍÀÐÃÏ¶è¤ÎÍÜ¿£¥¤¥ï¥¬¥­¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

À¸»º¼Ô¤é¤¬4Æü¡¢ÎëÌÚÄ¹ºê»ÔÄ¹¤Ë¥¤¥ï¥¬¥­¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¹ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÀÐÃÏ¶è¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÍÀÐ¥¤¥ï¥¬¥­¤ÎÀ¸»º¼Ô¤é¤Ç¤¹¡£

½Ð²Ù¤Î½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥ï¥¬¥­¤òÎëÌÚ»ÔÄ¹¤ËÂ£Äè¡£

ÎëÌÚ»ÔÄ¹¤ÏÀ¸¥¬¥­¤È¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ò»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÎëÌÚ Ä¹ºê»ÔÄ¹¡Ë

¡Ö¿È¤¬Âç¤­¤¤¤Ê¡£¥¯¥êー¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¨´¶¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

Á´Ä¹Ìó20¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ300¥°¥é¥à¤Û¤É¤È¡¢¥Þ¥¬¥­¤è¤ê¤âÂç¤­¤¤¡Ö¸ÍÀÐ¥¤¥ï¥¬¥­¡×¡£

¼þÊÕ¤Î³¤°è¤Ï³¤Ãæ¤Î¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÂçÎ³¤Ê¿È¤ÎÃÆÎÏ¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»ÔÆâ¤Î5Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¸ÍÀÐ¥¤¥ï¥¬¥­À¸»º¼Ô Ê¡Åç À¯ÌÐ¤µ¤ó¡Ë

¡Öµû(¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ)¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÄ¹ºê¸©¤Ï¾å°Ì¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ï¥¬¥­¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

º£Ç¯¤Ï5～6¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íè·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£