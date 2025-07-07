»²±¡Áª¡¡»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤Ï3Æü´Ö¤Ç1Ëü9000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼
»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü9000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸ø¼¨ÆüÍâÆü¤Î7·î4Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç1Ëü9516¿Í¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
7·î2Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅêÉ¼Î¨¤Ï1.77¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢Áªµó´ü´Ö¤¬º£²ó¤è¤ê¤â1ÆüÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â4Æü´Ö¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ2Ëü1718¿Í¡¢1.91¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÅêÉ¼Î¨¤Ç¤·¤¿¡£
½¸·×Æü¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤½¤Î¤Þ¤ÞÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ç¤ß¤ë¤Èº£²ó¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î20Æü¤ÎÅêÉ¼Æü¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¤Î¤¿¤á¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅÔ¹ç¤Î°¤¤¿Í¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£