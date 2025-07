ENHYPENが、日本で初のスタジアム公演となる『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』追加公演、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』が東京・味の素スタジアムよりスタートした。その2日目の開演直前に行われたフォト・ムービーセッションに、メンバーが登場した。

(関連:【画像】ENHYPEN、スタジアム公演直前にツアーの実感を語る)

今回のスタジアム公演は、味の素スタジアム公演に加え、8月2日、3日には大阪・ヤンマースタジアム長居でも行われる。デビューから約4年7カ月で日本のスタジアムのステージに立つこととなり、海外アーティスト史上最速の記録を確立。また、K-POP第4世代のグループが2都市でスタジアム公演を行うのは、ENHYPENが初めてとなる。

HEESEUNGは前日の初日公演を振り返り、「暑いお天気の最中に、大勢の日本にいらっしゃるENGENE(ファンの呼称)の皆さんがきてくださり、感謝の言葉をまずはお伝えしたいです。私たちにとって初めてのスタジアム公演となったわけですが、日本でスタジアムで公演ができるアーティストになれたということに対して、本当に光栄に思いますし、誇らしく思っています。また昨日も、ものすごい熱気だったんですけれども、そんななかで皆さんと一緒に水鉄砲を使って、とてもスカッとした、そんな公演をすることができて、とても嬉しく思いました」と語る。NI-KIも「先ほどHEESEUNGさんがおっしゃっていたように、好天下のなか、僕たちを観るために何時間もENGENEの皆さんが待ってくださって」と続け、「僕たちだけを観にきてくださること自体がすごくありがたいことだなと思いました。僕たちもパフォーマンスで恩返しできたらなという気持ちでいっぱいです」と感謝を口にした。

前日のツアー初日公演では、7月29日に発売される日本4thシングル『宵 -YOI-』のタイトル曲「Shine On Me」を初披露。日本オリジナル曲がタイトル曲を飾るのは、同作が初めてのことだ。J-POPバラード調の「Shine On Me」のデモを耳にした時、JAKEは「これは日本にいらっしゃるENGENEの皆さんに好きになってもらえる曲だろうなと感じました」といい、「夏にぴったりな爽快な歌」と形容する。「前日のスタジアム公演で初めて披露することができました。ENGENEの皆さんにも喜んでいただけたと思っていますし、これからも期待しています。本当に嬉しく思います」と新曲の初パフォーマンスを回想する。

この日、7月6日はENHYPENは日本デビュー4周年記念日。SUNGHOONは「まず日本で4周年を迎えることになって、今までたくさんの応援をしてくださったENGENEの皆さんに本当に感謝しています」と語る。そして、記憶に残っている日本の活動を問われると、「初めて『MANIFESTO』(3rdミニアルバム)の公演で日本でコンサートを行った時と、単独で京セラドーム公演を行った時です」と答えた。

JUNGWONは、「BLOSSOM」(日本3rdシングル『結 -YOU-』収録)を好きなENGENEが多いと話し、「個人的には第2の『BLOSSOM』になるのではないかと思うし、そうなるだろうと思うので、今からとても楽しみです」と語る。

このあと行われる大阪公演について、SUNOOは「大阪公演は本当に久しぶりにやるんです。昨日公演をしてみたところ、ENGENEの皆さんの反応がやはり素晴らしかったので、今後の公演のENGENEの皆さんの反応もとても楽しみです。今回の『SUMMER EDITION』は初となるので、大阪のENGENEの皆さんがどんな反応をしてくださるのか、今からとても期待していますし、ワクワクしています」とコメント。JAYは、「僕たちにとって初めての日本でのスタジアムツアーですので、最後までファンの皆さんに、一生残る思い出を作ってあげたいと思います。それを叶えるためにチーム全員で最善を尽くすこと(を目指したい)です」とすべて日本語で答えてくれた。

最後にJUNGWONは、「すごい暑さですが、(今日は)もっとも暑い日になったと聞いています。こんなように暑いお天気のなか、この場に足を運んでくださいました記者の皆さまに心から感謝申し上げます。ぜひ今日の公演も楽しんでいただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました」と伝え、ほかのメンバーも「ありがとうございました」と続けた。

NI-KIが以前インタビューで「日本でスタジアム公演をすることが夢だった」(※1)と語っていたが、今回の全4公演で、ENHYPENはひとつ夢を叶えることになる。残る大阪でのスタジアム公演、そして日本4thシングル『宵 -YOI-』の発売と、この夏のスケールアップが楽しみだ。

(文=リアルサウンド編集部)