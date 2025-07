SOUNDPEATS(サウンドピーツ)は、40mm+10mm同軸デュアルドライバーを搭載したANC対応ワイヤレスヘッドホン「Space Pro(スペース・プロ)」を2025年7月7日に発売します。実売価格は8980円(税込)。

「Space Pro

なお、7月8日から開催される「Amazon プライムデー」および「プライムデー先行セール」では、限定プロモーションコードを入力することで最大24%オフで販売されます。

限定プロモーションコード:SP5ACHQSPD01

記事のポイント ブランド初の同軸デュアルドライバーを搭載し、ハイレゾ対応やノイキャン機能など先進の機能を備えたワイヤレスヘッドホンが登場。これだけ機能を備えてアンダー1万円という価格も驚き!さらにAmazon プライムデーではいきなり最大24%オフで販売されるということなので、興味を持った人はぜひ購入を検討してみてはいかが?

ブランド初の同軸デュアルドライバー搭載

「Space Pro」は、ブランド初となるデュアルダイナミックドライバーを採用。中低音域を担当する40mm径ダイナミックドライバーと、高音域を担当する10mm径ダイナミックドライバーを同軸上に配置しています。

振動板の素材には、耐熱性と強度、内部損失に優れる素材を使用。40mm径振動板にはポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、10mm径振動板にはポリエチレンテレフタレート(PET)を採用しています。2つの振動板は互いに干渉せず高い同期性を保ち、音の歪みを抑制するとともに、位相特性に優れた自然な描写を実現します。

Bluetoothの標準オーディオコーデックのSBCやAACのほか、SBCの最大約3倍の情報量を持つ「LDAC」にも対応。LDAC対応の端末と組み合わせると、ハイレゾ音源ならではの豊富な情報量により、Space Proの性能・特徴を最大限生かして音楽を楽しめます。有線/3.5mm端子接続時もハイレゾ再生に対応しています。また、本製品は日本オーディオ協会が定めるハイレゾおよびハイレゾオーディオワイヤレス認証を取得しています。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)に対しており、可聴域で最大47dB減というノイズ低減を実現しています。飛行機などの騒音環境下はもちろんのこと、街中やカフェの中など人の声が多い環境でも、より深く音楽に没入できます。トランスペアレント(外音取り込み)モードも搭載しているので、サウンドを楽しみながら周りの状況に気を配ることも可能です。

大容量1100mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、1回のフル充電で最大151時間、音楽なら約1800曲以上の連続再生が可能です(※)。1日5時間使用した場合でも、充電なしで 1ヶ月使用できます。急速充電にも対応、5分の充電で最大4時間の再生が可能です。

※AACコーデック、音量60%、通常モード、ANC OFFで測定

Bluetoothのマルチポイント接続に対応し、1台のSpace Proを2台のPC/スマートフォンと同時接続できます。iOS/Android OS対応の専用アプリ「PeatsAudio」を使えば、微細な音質カスタマイズが可能な9バンドEQ、LDACコーデックやノイズキャンセリングのオン/オフなどの機能を利用できます。

Amazonプライムデーでお得に買える

7月8日から開催される「Amazon プライムデー」「プライムデー先行セール」において、特別セールが実施されます。「Space Pro」のほか、LDAC対応にバージョンアップした「CCイヤーカフ」などがお得な割引価格で販売されます。限定プロモーションコードを入力すれば、さらに割引率が上がるので、購入を検討している方はぜひご利用ください。

「CCイヤーカフ」

SOUNDPEATS(サウンドピーツ) ワイヤレスヘッドホン「Space Pro」 発売日:2025年7月7日 実売価格:8980円(税込)

