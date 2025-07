Image: Tiko Aramyan / Shutterstock.com

シネマカメラ超えってマジ?

YMCinema Magazineは、Apple(アップル)がイメージセンサーに関する新しい特許を申請していたことを発見しました。

その名称は「Image sensor with stacked pixels having high dynamic range and low noise(高ダイナミックレンジと低ノイズを備えた積層ピクセルを備えたイメージセンサー)」。

仰々しい名前ですが、そのセンサー性能がなんだかすごそう、ヤバそうなんです。

スマホの倍のダイナミックレンジ

Appleが申請したこのイメージセンサーは、20〜30Stopもの並外れたダイナミックレンジを実現するとのこと。これがどれくらいすごいのか、簡単に説明しますね。

ダイナミックレンジとは、最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの振れ幅のこと(単位はStop、段、EV)。たとえばスマホのカメラは10〜13Stopが一般的な範囲で、シネマカメラとして評価の高い「α7S III」でさえ15Stopほどとされています。

20Stopを超えてくると、もはや科学観測用とかそれくらいの専門的なブツになってくるわけです。ちなみに人間の目が検知できるダイナミックレンジも20Stopほど。カメラよりもよっぽど明暗に強いんですよ、人間。

して、そんな圧倒的レンジのイメージセンサーをAppleはどうやって実現しているのか。

要はノイズをめちゃくて抑えて、明るい場所の飽和を防ぎつつ暗い領域の感度を上げる、みたいなことをしてるっぽいですが…専門的すぎて…。Redditの解説が理解の助けになります。

何に使うの?

わかりません。ティムが「スマホのカメラに革新をもたらす」と言うための仕込みかもしれませんし、そもそもiPhone向けじゃない可能性もあります。

ソニーやREDといったプロ向け映像機器メーカーと何かするかもしれないし、Apple Vision Proに関連した何かかもしれない。ゴーグル越しでも裸眼と同じくらい見えるとか、Appleそういうの好きそうじゃない?

数多の特許申請が消えていったように、この激ヤバセンサーも実現するかどうかは未定。未来のiPhoneのカメラが目と同じレベルになったら…それが確かにすごそうだけど。

特許申請者のVladimir Koifman氏は、イメージセンサーに関するエラい人で論文や特許取得の実績も多数アリ。そんな氏の申請ということは、実現可能性はわりかし高いかも…!?

Source: YMCinema Magazine via MacRumouus, Reddit, Google Patents