33¿Í¤¬µ¾À· °¦É² À¾ÆüËÜ¹ë±«¤«¤é7Ç¯ ÄÉÅé¤Î¸¥²Ö
¡¡°¦É²¸©¤Ç¡¢´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á33¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÆüËÜ¹ë±«¤«¤é7Æü¤Ç7Ç¯¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¸¥²Ö¤Ê¤É¤Çµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¡ÖÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ6¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦É²¸©À¾Í½»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉü¶½¸ø±à¡×¤Ë¸¥²ÖÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ã¤¨¤ë¤â¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿1Ç¯´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢7Æü¤Ï¡¢Âç½§»Ô¤ä±§ÏÂÅç»Ô¤Ç¤â¸¥²Ö¤¬¹Ô¤ï¤ìÈïºÒÃÏ¤Ï°ìÆü¡¢µ§¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë