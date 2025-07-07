¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×31ºÐ¥Æ¥ìÄ«½÷À¥¢¥Êà¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥Èá»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö²¿¤¬¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉºÇ¹â¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëNo.1¡×¤ÎÀ¼
¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É½Ð±é»þ¤Î°áÁõ¤ò°ìµó¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°ÅÄÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î°áÁõ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¤³¤³1½µ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö#»°Ã«¤Î°áÁõ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î°áÁõ»Ñ¤òÏ¢Æü¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢Ã¸¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢Âç¤¤Ê²ÖÊÁ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢½ÕÀèº¢¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï1.5Ëü¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤¬¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ÉºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤òÎå¤ß¤ËÀ¸¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤â°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤ÏË¡À¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ØÆþ¼Ò¡£¡Ö¥¢¥Ù¥ÞÇÜÂ®¥Ë¥å¡¼¥¹¡×(AbemaTV)¤ä¡Ö¿·Æü¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö!!J¥ê¡¼¥°¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤Ç¡¢24Ç¯¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¸øÇ§Dµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£