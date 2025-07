英国時間2025年7月5日、バーミンガムにあるスタジアム、ヴィラ・パークにて、ヘヴィ・メタルの始祖でありシーンを牽引し続け来たバンドの歴史に幕が閉じられた。オジー・オズボーンとブラック・サバスのオリジナルメンバーが、最後のパフォーマンス<Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow,>のために再結集したのだ。 ◆ライブ写真 チケット発売と同時にソールドアウトとなったこのイベントは、通常であればフェスのヘッドライナー級のバンドやメンバーたちが、ブラック・サバスのために世界中から集結して、それぞの代表曲とサバスやオジーの楽曲のカバーを披露(演奏されたセットリストは以下に掲載)。 全体で約10時間となった“黒い安息日”祭典には、メタリカやガンズ・アンド・ローゼズ、スレイヤーといった当初予定されていたバンドはもちろん、途中には、俳優でもあるジャック・ブラックによるビデオ出演、英1位となったヤングブラッド、ザ・ローリング・ストーンズのロニー・ウッド、そしてエアロスミスのスティーヴン・タイラーの登場といった数々のサプライズも披露された。 予告なしのゲスト、感動的なトリビュート、そしてキャリアを網羅したセットリストをもって、オジー、そしてブラック・サバスの伝説における決定的な最終章となった。現在76歳のオジーは、過去に健康上の問題が幾度もあり、4度の脊椎手術だけではなく、2020年には自身がパーキンソン病であること、そして歩行が困難になっていることもを公表していたが、今回のイベントでは椅子に座りながらではあるが、故郷に集まったファンのミュージシャンたちからの声援を受け、その唯一無二の歌声を響かせていた。 世界中のファンは、今なおこの祝祭に参加することができる。Kisweとの提携により制作された独占ライブストリームは、終演後48時間、日本時間7月7日(月)23時までオンデマンドで視聴可能の予定となっている。 生配信を見逃した人も、もう一度体験したい人も、「壮大で感動的な、メタル創設者たちへのオールスターによる別れ」「メタル史における最も象徴的な夜」とメディアで称賛されているこのステージを目撃するチャンスとなっている。 ヴィラ・パークで開催されたこの終日イベントは、俳優のジェイソン・モモアが司会を務め、以下のような伝説的アーティストたちによるスーパーグループが出演した。なお、公演の収益は慈善団体に寄付される。 セットリスト<Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow,> ■Mastodon1​. Black Tongue2​. Blood and Thunder3​. Supernaut (ブラック・サバスのカバー) ■Rival Sons4​. Do Your Worst5​. Electric Funeral (ブラック・サバスのカバー)6​. Secret ■Anthrax7​. Indians8​. Into the Void (ブラック・サバスのカバー) ■Halestorm9​. Love Bites (So Do I)10​. Rain Your Blood on Me11​. […]

