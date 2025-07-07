¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡×42ºÐ¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ëÉÚ±Ê°¦àÌÔ½ëÂÐºöáÇß¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©¡×¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¡×
½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÇß¥¢¥ì¥ó¥¸2Áª¤ò¾Ò²ð
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ë¤µÂÐºö¤È¤Ê¤ëÇß¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤òÆó¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤ÎfavoriteÇß»Å»ö¡£Çß¤òÎäÅà¤·¤Æ¤«¤éºî¤ë¡Ø´ÊÃ±Çß¥·¥í¥Ã¥×¡Ù¹í¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤è¡£½ë¤¤Æü¤Ï¿å¤ÇÇö¤á¤Æ¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ï½é¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¡ØÇßÌ£Á¹¡Ù¤³¤Á¤é¤âÎäÅàÇß¤ò»È¤Ã¤Æ»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¼¤Èº®¤¼¤Ê¤¬¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¥ö·îÂÔ¤Á¤Ã¡ª(Çß´³¤·¤Ï¡¢ÊìÃ´Åö¤Ç¤¹¾Ð)¤ß¤ó¤Ê¤Î½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Çß¥·¥í¥Ã¥×¤ò°û¤à»Ñ¤ä¡¢¼êºî¤ê¤ÎÇß¥·¥í¥Ã¥×¤ÈÇßÌ£Á¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î½ë¤µÂÐºö¥ì¥·¥Ô¤âÁê¼¡¤°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇßÌ£Á¹¡ª¡©¡ª¡©ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©¡×¡Ö»ä¤âÇß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÀÖ»çÁÉ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¿·À¸Õª¤Î¥¬¥ê¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Î¥¥å¡¼¤Á¤ã¤ó¤âºî¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»ä¤âÎäÅàÇß¤«¤é¥·¥í¥Ã¥×ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥ì¥â¥ó¤òÂ¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥é¤Ã¤Ý¤¯¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½Ï¤·¤¿Çß¤È¿å¤À¤±¤Ç¡¢Çß¹ÚÁÇºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿ôÇ¯Á°¤«¤é°¦¤µ¤ó¤ÎÇß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤á¤Á¤ã´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Æ¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î½ë¤µÂÐºö¥ì¥·¥Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£