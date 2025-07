日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属する白上フブキ、大神ミオ、猫又おかゆ、戌神ころねからなるYouTubeの累計登録者数795万人超のVTuberユニット「ホロライブゲーマーズ」が5日、6日にさいたまスーパーアリーナで2年連続となるリアルファンイベント『超超超超ゲーマーズ2』を開催した。初日となる5日のオープニングでは、ホロライブゲーマーズの4人がそろって新衣装で登場し、オリジナル楽曲「We Are GAMERS !!!!」を披露。華やかな幕開けに、会場の熱気も一気に高まった。続いて、それぞれが意気込みを語る場面で、大神が「今年は無事に4人そろって開催することができました。体調管理をしっかりして、2日間頑張ります!」とコメント。猫又は「今日は大谷翔平さんのお誕生日ということで(笑)。ギャグ打率3割を目指して頑張ります」とユーモアを交えてあいさつ。戌神は「大谷さんではなく、ころねすきーに素敵なプレゼントを届けられるよう頑張ります」とファンへの思いを込めた。そして白上は「昨年に続いて、今年も白上が台本の8割を読み上げます!声がかすれてきたな?と思ったら、ぜひサイリウムをたくさん振って応援してください〜!でも、みんなの声援には負けないから!よろしくお願いします!」と、イベントならではの盛り上げコメントで会場をわかせた。

DAY1のステージ企画は、反射神経と度胸が試される「ビビッター」からスタート。巨大なコントローラーを使ったスリル満点の演出で、会場が一体となって盛り上がった。続く、『超超超超ゲーマーズ2』特別仕様にアップデートされた「ホロライブお宝マウンテン」では、ゲストに百鬼あやめ、天音かなた、姫森ルーナ、鷹嶺ルイを迎え、3Dパズルゲームに挑戦。「ガンガン伝言ゲーム」では、会場がクラブ化したかのような音響と照明の中、伝言ゲームの難解さに笑いが巻き起こるシーンもあった。終盤では、鷹嶺ルイをMCに迎え、オリジナルゲーム企画の「ゲマズBINGO」を実施し、ファンとリアルタイムで連携しながら楽しいひと時を過ごした。最後のライブパートでは、各メンバーの個性あふれる楽曲を4人で歌唱し、フィナーレには7月3日にリリースされたばかりの新曲「To Be Continued....」で締めくくられた。迎えたDAY2では、ホロライブゲーマーズの4人によるゲーム&バラエティ満載のステージ企画が展開された。オープニングを飾ったのは「Gang Beasts」。2対2のチーム戦と個人戦が行われ、4人は「やめて〜!」「いけー!」「ギャー!」と本気の叫び声を上げながら全力プレイ。ステージ上で繰り広げられるドタバタに、会場は笑いと拍手に包まれた。続く「声マネキング」では、ゲストとして大空スバル、さくらみこ、フワワ・アビスガード、モココ・アビスガードが登場。動物の鳴き声からファンのコールのモノマネまで、バラエティ番組さながらの展開で会場をわかせた。さらに、リアルなハンマーを使った「ポコポコもぐらハンマー」では、ゲーマーズとゲスト陣がチームに分かれて白熱の叩き合いを披露。全力で挑むその姿に、笑いと声援が。終盤では、さくらみこをMCに迎えてオリジナルゲーム企画「ゲマズQUIZ」を実施。ファンとリアルタイムで連携しながら、会場全体が一体となって楽しい時間を過ごした。ライブパートでは、白上の「ワンダーフューチャー!」、戌神リクエストのカバー曲「宇宙戦艦ヤマト」、猫又の「また、おかえり」、大神の「Howling」など、4人それぞれの楽曲が披露され、会場のボルテージは最高潮に。そして最後は、新曲「To Be Continued....」のパフォーマンスで、公演の幕を閉じた。無事に2日間の公演を終えた4人は、ひとりずつ感想を。白上は「この2日間、本当に楽しかったです!ありがとうございました!今回、会場に来られなかった方もいらっしゃると思いますが、また何かイベントをできればと思いますので、そのときはぜひ、私たちがいる場所に会いに来てください!」とコメント。大神は、「この声が聞きたかった!ありがとう!昨年のイベントでは、私の代わりに3人が急遽振り付けなども覚えてくれて、それを泣きながら見ていました。だからこうしてリベンジを果たすことができて、本当に良かったです。皆さん、本当にありがとうございました!」と、感慨深げに語った。猫又は「こういったステージに立てることはすごくありがたいことですし、温かいファンの皆さんに恵まれているなと感じました。これからもよろしくお願いします!」と感謝を伝えた。戌神は「会場に来てくれたリスナーさん、配信で見てくれたリスナーさん、ゲマズ、そして公演の準備を頑張ってくれたスタッフの皆さん、本当にありがとうございました!とても温かい空気の中でこのイベントを開催できたのは、皆さんのおかげです」と締めくくった。2days開催となったイベントには、のべ3万5000人のファンが来場した。両日ともにXでは「#超ゲマズ2_day1」「#超ゲマズ2_day2」がトレンド1位を獲得。昨年に続き圧倒的な盛り上がりを記録した。イベントの模様は「ABEMA PPV」にて現在見逃し配信中となっている。■DAY1 セットリストM01:We Are GAMERS !!!!M02:カミサマネコサマ(猫又おかゆ)M03:マジンガーZ(戌神ころねリクエストカバー曲)M04:夜光通信(戌神ミオ)M05:SUPERNOVA(白上フブキ)M06:Color Rise HarmonyM07:To Be Continued....■DAY2 セットリストM01:We Are GAMERS!!!!M02:ワンダーフューチャー!(白上フブキ)M03:宇宙戦艦ヤマト(戌神ころねリクエストカバー曲)M04:また、おかえり(猫又おかゆ)M05:Howling(大神ミオ)M06:キラメキライダー☆M07:To Be Continued....