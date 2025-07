suisaiの酵素洗顔パウダーシリーズが「サンリオキャラクターズ コラボ」デザインで登場

カネボウ化粧品が展開する洗顔専門ブランドのsuisai(スイサイ)は酵素洗顔パウダーシリーズの全6種を「サンリオキャラクターズ コラボ」デザインにて数量限定で発売しました。

■全6商品がハローキティやクロミなどの6キャラクターのデザインに

同コラボは、2種類の酵素&アミノ酸系洗浄成分を配合した洗顔パウダー「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュ」5種と、ミクロ炭酸泡で汚れや古い角質を落とす「スイサイ ビューティクリア ピーリング パウダーウォッシュ」1種の全6種が対象。

各パッケージには、サンリオのキャラクターであるハローキティ、クロミ、ハンギョドン、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールを採用。それぞれ7パターンの個包装デザインがランダムに入っています。うち1種は、各キャラクターにちなんだアイテムが隠れているシークレットデザインとなっています。

■商品概要

商品名:

「スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュN SA」ハローキティ デザイン

「スイサイ ビューティクリア ブラック パウダーウォッシュ SA」クロミ デザイン

「スイサイ ビューティクリア グリーン パウダーウォッシュ SA」ハンギョドン デザイン

「スイサイ ビューティクリア ピンク パウダーウォッシュ SA」マイメロディ デザイン

「スイサイ ビューティクリア ゴールド パウダーウォッシュ SA」ポムポムプリン デザイン

「スイサイ ビューティクリア ピーリング パウダーウォッシュ SA」シナモロール デザイン

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660084

(フォルサ)