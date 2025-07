花王が展開する「リーゼ」シリーズから「サラサラ前髪復活パウダー」「うるおいミントシャワー」「しっとりジューシーシャワー」のポケモンデザインが数量限定で登場!

「サラサラ前髪復活パウダー」は額の前髪のようなパーツがポイントのプリンが、「うるおいミントシャワー」と「しっとりジューシーシャワー」は子どもたちにも人気のポケピースが採用されています☆

花王 リーゼ「ポケモン」サラサラ前髪復活パウダー/うるおいミントシャワー/しっとりジューシーシャワー

発売日:2025年7月12日(土)

販売エリア:全国

※一部取り扱いのない店舗があります。

花王のヘアコスメティクスブランド「リーゼ」から、『リーゼ サラサラ前髪復活パウダー』『リーゼ うるおいミントシャワー』『リーゼ しっとりジューシーシャワー』のポケモンデザインが数量限定で登場!

発売以降、累計出荷数量50万本を突破している『リーゼ サラサラ前髪復活パウダー』には、プリンをデザイン。

額のパーツがかわいい、人気のポケモンです☆

暑くて前髪がベタベタする時期も、秒でサラサラ前髪に復活。

プリンのようなかわいい前髪をゲットできます。

『リーゼ うるおいミントシャワー』『リーゼ しっとりジューシーシャワー』には、シェアハウスでのポケモンたちのピースな暮らしを描いたポケピースのなかまたちデザインでラインナップ☆

リーゼ サラサラ前髪復活パウダー

内容量:5g ※無香料

白くなりにくく、ギシギシしにくい皮脂高吸着処方の「リーゼ サラサラ前髪復活パウダー」

束になって張りついた前髪にパフでポンポンするだけで、朝セットした前髪が復活。

おしろいとしても使え、おでこや頭皮に使用すると、前髪への脂うつりも防ぎ、髪も肌も長時間サラサラが続きます。

リーゼ うるおいミントシャワー

内容量:200ml

保湿成分配合:グリセリン、ユーカリエキス、カニナバラ果実エキス

うるおい浸透処方で、ボサボサ寝ぐせをまるごと速攻リセットしてくれる「リーゼ うるおいミントシャワー」

洗いたてのような素直で扱いやすい髪にしてくれます。

やさしいミントの香りで、地肌とおなじ弱酸性。

髪全体に細かい霧がふわっと広がるミストタイプとなっています。

リーゼ しっとりジューシーシャワー

内容量:200ml

保湿成分配合:DPG、キイチゴエキス

朝のパサつく髪にすばやく浸透して、パサつき寝ぐせをまるごとリセットする「リーゼ しっとりジューシーシャワー」

髪の広がりをおさえ、まとまりやすいしっとりなめらかな髪に導きます。

やさしいミックスベリーの香を閉じ込めたヘアケアグッズです。

大人も子どももヘアセットが楽しくなる、ポケモンデザインのヘアケアグッズ!

リーゼ「サラサラ前髪復活パウダー」「うるおいミントシャワー」「しっとりジューシーシャワー」のポケモンデザインは、2025年7月12日(土)より数量限定で販売開始です。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

