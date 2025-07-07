VCÄ¹Ìî¤Ë¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÀ±Ì¾Í¦Í¤¤¬²ÃÆþ¡ª GM¤Ë¤Ï¾®Àîµ®»Ë»á¤¬½¢Ç¤
¡¡7Æü¡¢SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÀ±Ì¾Í¦Í¤¡Ê24¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤È¡¢¾®Àîµ®»Ë»á¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À±Ì¾¤ÏÍºÊªÀî¹â¹»»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¡£Î©ÀµÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï´ØÅìÂç³Ø2Éô¥êー¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎV.LEAGUE DIVISION3 MEN¡ÊV3ÃË»Ò¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯5·î¤Ë¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëSUISEN¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Î1·î¤ËÀéÍÕZELVA¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡Ë¤ØÆþÃÄ¤·ºÆ¤ÓV¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï10»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Ê¤¬¤é47ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡¢º£µ¨¤ÏSV¥êー¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï2014Ç¯ÂçÊ¬»°¹¥¥ô¥¡¥¤¥»¥¢¥É¥éー¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¡¢¤½¤Î¸åÆ±¥Áー¥à¤Î¥Áー¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë¥Õ¥éー¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥Áー¥à¤òV.LEAGUE½éÂåÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ËÆ³¤¯¤â¡¢1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ì¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À±Ì¾Í¦Í¤
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢À±Ì¾Í¦Í¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿SV¥êー¥°¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¾®Àîµ®»ËGM
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SV¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Áー¥à¤Îº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î°Ù¡¢Á´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¡¢¥Áー¥à´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×