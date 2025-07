2025年8月8日(金)に全国公開される、映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

日本公開を記念して、大阪・大丸梅田店を皮切りに『ジュラシック・ワールド/復活の大地』POP UP STOREが全国4カ所で開催されます☆

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

公開:2025年8月8日(金) 全国ロードショー

出演:スカーレット・ヨハンソン、マハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー、ルパート・フレンド、 マヌエル・ガルシア=ルルフォ、ルナ・ブレイズ、デヴィッド・ヤーコノ、オードリナ・ミランダ、 フィリッピーヌ・ヴェルジュ、 ベシル・シルヴァン、 エド・スクライン

監督:ギャレス・エドワーズ

脚本:デヴィッド・コープ

キャラクター原案:マイケル・クライトン

製作:フランク・マーシャル、パトリック・クローリー

製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ、デニス・L・スチュワート

日本語吹替版キャスト:松本若菜、岩田剛典、吉川愛、楠大典、小野大輔、高山みなみ、大西健晴、玉木雅士、三上哲、水瀬いのり、小林千晃

配給元:東宝東和

1993年、巨匠スティーヴン・スピルバーグ氏によって誕生した『ジュラシック・パーク』

それまで誰も見たことがない恐竜たちのリアルでスリリングな映像は、世界中を大興奮させました。

2015年には更にスケールアップした『ジュラシック・ワールド』が登場。

再び世界を熱狂させ、シリーズ全6作の累計世界興行収入が9400億円以上を突破する驚異的な記録を打ち立てています。

そんな不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新たな章の幕開けとなる『ジュラシック・ワールド/復活の大地』が2025年8月8日(金)に全国公開。

初の女性主人公で、秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット役を演じるのは、アクション界の女王スカーレット・ヨハンソン氏です。

さらに、アカデミー賞を2度受賞の名優マハーシャラ・アリと、大ヒット作『ウィキッド ふたりの魔女』のジョナサン・ベイリー氏も参戦。

メガホンをとるのは、恐るべき才能で注目を集めるギャレス・エドワーズ氏。

また脚本家デヴィッド・コープが、28年ぶりにシリーズへのカムバックを果たします。

そして製作総指揮として彼らを束ねるのは、もちろん巨匠スティーヴン・スピルバーグ氏。

伝説のシリーズの新たなスタートに相応しい超豪華なキャスト/スタッフ陣の集結に、世界中の注目を集めています。

初登場の恐竜・アクイロプスの「ドロレス」が全国へ

ドロレスのスケジュール(公式HP):https://jurassicworld.jp/news/puppet_schedule/

この夏の大きな話題作として、世界の注目を集める「ジュラシック」シリーズの新章『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

今回、本作で初登場となる新恐竜アクイロプスの「ドロレス」が、日本各地でお披露目されることが決定しました!

アクイロプスは、約1億年前の白亜紀初期に、現在の米国モンタナ州に生息していた小さな恐竜。

劇中では、「ゾーラ・ベネット」たちと行動を共にすることになるデルガド家の次女「イザベラ・デルガド」が「ドロレス」と名付けてかわいがります。

そんな大注目の新恐竜が、日本に上陸☆

大阪大丸梅田店で開催される『ジュラシック・ワールド/復活の大地』POP UP STORE でのお披露目を皮切りに、全国に回る予定となっています。

またトイザらスでは、2025年8月13日(水)に錦糸町店、8月23日(土)に伊丹店の2店舗で「ドロレス」が登場予定。

体長1メートル未満、無垢な瞳がかわいい「ドロレス」に会えるチャンスです☆

さらに、限定店舗で映画鑑賞券(デジタル含む)をトイザらス店舗に持参すると割引クーポンがもらえるプレゼントキャンペーンも 2025年8月8日(金)より開催されます。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』POP UP STORE

開催日程:

・大阪「大丸梅田店 」15F:2025年6月25日(水)〜7月16日(水)

・東京「京王百貨店 新宿店 」7F:2025 年7月25日(金)〜8月7日(木)

・横浜「マルイシティ横浜」4F:2025年8月9日(土)〜8月24日(日)

・静岡「松坂屋静岡店」8F:2025年8月28日(木)〜9月14日(日)

日本公開を記念して、『ジュラシック・ワールド/復活の大地』POP UP STOREが開催されます!

ポップアップストアでは、ジュラシックファンにはたまらない、様々なアクティビティが充実。

大迫力の劇中のシーンが再現されたような写真が撮れるフォトスポットや、設置されたQRコードをスキャンすると躍動感溢れる恐竜たちがダイナミックに動くARコーナーで、映画の世界を楽しめます☆

さらに、オリジナルTシャツやタンブラーなど会場限定の映画グッズの販売ももちろん実施。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』を満喫できるストアとなっています。

2025年8月8日(金)に全国ロードショーとなる話題作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』!

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の公開と、新恐竜アクイロプスの「ドロレス」、公開記念のPOP UP STORE開催の紹介でした☆

