Y’s、都市の静けさに宿るエレガンス──マックス・ヴァドゥクル撮影による最新フォトシリーズ「Tokyo Girls」公開

Y’s(ワイズ)は、写真家マックス・ヴァドゥクル(Max Vadukul)が東京で撮影した2025-26秋冬コレクションの最新フォトシリーズ「Tokyo Girls」を公開しました。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji Yamamoto今回公開された「Tokyo Girls」は、2025-26年秋冬コレクションの世界を表現した最新のフォトシリーズ。撮影を手がけたのは、写真家マックス・ヴァドゥクル。かつて1980年代にヨウジヤマモトのビジュアル制作に携わり、ファッション写真に演劇的なアプローチをもたらしたアーティストです。

「誰もが想像するような東京には興味がなかった。ネオンも交差点もいらない。空虚さ、プレッシャー、監視。そこに潜む奇妙なエレガンスを撮りたかった」。

ー マックス・ヴァドゥクルネオンの輝きも群衆のざわめきもありません。あるのは、都市の骨格だけ──無機質な構造物、張り詰めた空気、無言の風景。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji Yamamotoそこに現れるのが、俳優・橋本愛をはじめとする4人の演者たちです。モデルではなく、あくまで“登場人物”として、都市の空白を歩み、立ち止まり、視線を交わします。Y’s 2025-26 A/Wコレクションのルックを纏いながら、それぞれの身体が静かな物語を生み出していきます。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji YamamotoY’s for menを着た「影のカメラマン」が彼女たちを取り囲む構図も印象的です。その存在が動きを生み、緊張感を帯びた影が、服の輪郭や都市の表情をさらに際立たせます。Courtesy of Yohji Yamamotoフォトシリーズは、Y’sのクリエイティブディレクター、クラウディオ・デロリオによって特別なアートブックにまとめられました。2023-24秋冬、2024春夏、2024-25秋冬と続くシリーズの流れを汲みながら、新たな一章を刻む仕上がりとなっています。また、映像作家ダニエレ・バジリコによるアニメーションが、この物語に時間軸を与えています。写真が切り取った瞬間を、映像がゆるやかにほどき、緊張と余白のあいだにさらなる深みを加えています。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji Yamamoto「Tokyo Girls」には、Y’sというブランドが持ち続けてきた根源的な問いが宿っています。美しさとは何か。女性らしさとは何か。都市において、服はどのように人の意思を映すのか。静けさの中に、感情が揺らぎます。制御と混沌、構築と即興──そのあわいに立ち現れる、Y’sらしいエレガンス。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji YamamotoY’s 2025-26 A/Wコレクションは、7月18日より、全国のY’s直営店および公式オンラインブティック「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて発売を予定しています。Photographed by MAX VADUKUL/Courtesy of Yohji YamamotoY’s 2025-26 AUTUMN / WINTER コレクションTokyo Girls, Max VadukulPhotographer / Max VadukulPerformers / Ai Hashimoto, Kiko Arai, SEN, Tennessee KingPaparazzi Performers / Ryuju Kobayashi, Tatsuro Omura, TXBONEHair / Keiko TadaMake-Up / Masayo TsudaMaster Retoucher / David Hazan, picturehouse + thesmalldarkroomCatalogue Design / Claudio Dell’OlioVideo Animation / Daniele BasilicoY's 2025-26 AUTUMN / WINTER コレクション公式オンラインブティック発売日:2025年7月18日(金)日本国内店舗 発売日:2025年7月18日(金)お問い合わせ:ヨウジヤマモト プレスルームTEL 03-5463-1500