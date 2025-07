すみっコぐらしから新作♡ぺんぎんラグーンで夏気分アイテムが登場

この夏、「すみっコぐらし」から新テーマ『ぺんぎんラグーン』が登場します。自分が“ぺんぎん”かどうか自信のないぺんぎん?が旅に出る、ちょっぴり切なくも温かいストーリーに胸がきゅん♡夏らしい涼やかなカラーで彩られた新作アイテムは、ぬいぐるみやポーチ、文具など思わず集めたくなる可愛さです。新キャラ「ぺんぎん(ヒナ)」の登場にも注目♪今回は気になるグッズをたっぷりご紹介します。

新キャラも登場♡ぺんぎんラグーンの世界

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ぺんぎんラグーンは、自分のルーツを探すぺんぎん?が主人公。たどり着いた先で出会ったのは、ピンク色の「ぺんぎん(ヒナ)」とその仲間たち。

仕立て屋になることを夢見るぺんぎん(ヒナ)は、お洋服を作るのが得意で、すみっコたちにもぴったりなコーデをプレゼントしてくれます♡

てのりぬいぐるみ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:1,540円(税込)

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:1,320円(税込)

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:880円(税込)

ちょっぴり大人びたぺんぎん?にも注目です。

髙木悠未、初写真集『タカラモノ』発売!福岡愛が詰まった1冊

全部集めたくなる♡おすすめアイテム

シークレットカード&ステッカーコレクション

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

夏気分を盛り上げてくれるアイテムがずらりとラインナップ。特に注目したいのは、全12種から何が出るかお楽しみの「シークレットカード&ステッカーコレクション」(各385円税込)。

お気に入りのキャラが出るまでつい集めたくなってしまいそう♡

実用性のあるグッズも見逃せません。

縦横インデックスホルダー

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

クロスメモ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

「縦横インデックスホルダー」(660円税込)や「クロスメモ」(110円税込)などのステーショナリーは、学校や職場でも使えるさりげない可愛さが魅力です。

ヘアゴム

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:935円(税込)

香り玉

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:330円(税込)

まとまるくん

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:165円(税込)

日常で使うのが楽しみになりそうですね。

夏のお出かけも一緒に♪使えるアイテムも

ポーチ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:2,200円(税込)

ビニールバッグ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ワレット

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

おしゃれで機能性も抜群なアイテムなら、「ビニールバッグ」(2,640円税込)や「ワレット」(3,300円税込)がおすすめ。

透明感のある素材に、爽やかなブルーやパステルカラーが映えるデザインで、夏のコーデにぴったりです♡

あつめてぬいぐるみ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:2,200円(税込)

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:1,980円(税込)

すみコレバッグ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:3,850円(税込)

シーンぬいぐるみ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:3,850円(税込)

クッション



©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:3,850円(税込)

ぶらさげぬいぐるみ

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:2,090円(税込)

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:1,870円(税込)

アクリルキーホルダー

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

価格:1,540円(税込)

また、「ぶらさげぬいぐるみ」や「アクリルキーホルダー」はバッグに付けて一緒におでかけできる人気アイテム。涼しげな色合いで、どこに連れていっても注目を集めそう♪

ぺんぎんラグーンで、夏のときめきを見つけて♡

心がちょっぴり軽くなる、ぺんぎんラグーンの物語。可愛いだけじゃなく、ストーリーに込められたやさしさや、前向きな気持ちも魅力的でおすすめです。

夏の気分を盛り上げる新作アイテムは、全国の販売店やネットショップで8月上旬から発売予定。お出かけのおともに、机の上の癒しに…あなたのお気に入りを見つけてみてくださいね♡