年齢・障がい・国籍を超えて楽しめる！ 2025 アンリミテッドスポーツフェスティバル

アンリミテッド事業推進協会は、文化・芸術・スポーツを融合した参加型イベント「2025 アンリミテッドスポーツフェスティバル」を、2025年7月24日(木)に開催します。

2025 アンリミテッドスポーツフェスティバル

会場 : EXPO2025 大阪・関西万博 EXPOアリーナ「Matsuri」

(〒554-0044 大阪府大阪市此花区夢洲中)

ヤンマースタジアム長居

(〒546-0034 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1)

日時 : 2025年07月24日(木)

10:00〜20:00(EXPO2025 大阪・関西万博 EXPOアリーナ「Matsuri」)

10:00〜16:00(ヤンマースタジアム長居)

実施内容: 陸上競技大会、専門スポーツ大会、競技イベント、

ミュージック・アウトリーチ、ブースイベント

参加費用: 入場無料、参加無料(一部有料)

来場目標: 10,000人(2会場合計)

アンリミテッド事業推進協会は、文化・芸術・スポーツを融合した参加型イベント「2025 アンリミテッドスポーツフェスティバル」を、2025年7月24日(木)に開催。

メイン会場は、EXPO2025 大阪・関西万博 EXPOアリーナ「Matsuri」(此花区)。

同時に、ヤンマースタジアム長居(住吉区)でも関連イベントを実施し、2会場同時開催となります。

■アンリミテッドスポーツフェスティバルとは

このイベントは2017年、「障がいの有無に関わらず、同じルール・フィールドで競技する」という世界初の試みとして始まりました。

2023年には、“パラ”の名称を外し、陸上競技だけでなく多種多様な種目・体験を含む「アンリミテッドスポーツフェスティバル」として再始動。

すべての人がフラットに交われる空間づくりを目指し、企業や自治体、地域団体と共に年々スケールアップしています。

6回目の開催となる「2025 アンリミテッドスポーツフェスティバル」は、「文化・芸術・スポーツ」をテーマに開催します。

大阪・関西万博をメイン会場とし、2会場同時初開催となります。

車いすYouTuberとして活躍中の渋谷真子さんが「アンリミアンバサダー」に就任しています。

■大会の見どころ

★やり投げ界のレジェンド、村上幸史さん参加決定!

アテネ・北京五輪日本代表。

陸上男子やり投げで2009年ベルリン世界陸上競技選手権大会銅メダリスト。

やり投げ界のレジェンド、村上幸史さん

★eスポーツ大会にはプロゲーマーのザベスさんが参戦

esportsチーム「La VISION。」所属。

JeSU公認ストリートファイター6のプロライセンス所持。

★有名スポーツチームが参戦

セレッソ大阪、大阪エヴェッサ、FC大阪、日本製鉄堺ブレイザーズ、レッドハリケーンズ大阪などがブースやイベントに登場。

有名スポーツチームが参戦

★ミュージック・アウトリーチ〜歌とダンスの1DAYワークショップ〜

6〜80歳までの老若男女約100名が参加!アメリカからプロキャストが来日!本番のミュージカルは19時開始!

ミュージック・アウトリーチ〜歌とダンスの1DAYワークショップ〜

★注文に時間がかかるカフェ

言いたい言葉が頭に浮かんでもスムーズに声が出ないことがある吃音(きつおん)のある若者たちが接客の夢に挑戦する1日限定カフェ。

★アンリミグルメが初登場!

大阪産の野菜を使ったサンドウィッチや栄養補給に嬉しいバナナを使った新感覚なジュースなど、豊富バリエーションを取り揃えたグルメがキッチンカーで登場。

★アンリミアート

当日完成する唯一無二のアート。

みんながアーティストとなり「命」をテーマに約500人がキャンバスに描く超大作!

★Universal Dance Festival

客席も巻き込んだ迫力あるダンスを披露。

「誰でも足が速くなる」プロによる走り方教室やダンス振り付け教室も開催。

★当日参加OKのイベント多数!

14時〜パン食い競争、15時30分〜車いすレース!

陸上競技大会

Universal Dance Festival

福祉ネイル

■主催

商号 :一般社団法人アンリミテッド事業推進協会

代表者:代表理事 北林 直哉

所在地:〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-6-1-8F

設立 :2023年12月

■主管

アンリミテッドスポーツフェスティバル実行委員会(審判運営:公益財団法人大阪陸上競技協会)

■協賛

住友電設株式会社、株式会社GREEN、一般社団法人JPIA、株式会社デイリー・インフォメーション関西、大阪西ライオンズクラブ、学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学校、株式会社エスケーエレクトロニクス、Haute42|COSMOX-JP、BRR CUSTOM ARCADE、umi pad、味の素 株式会社

■後援

大阪府、大阪市、大阪市東住吉区、公益財団法人大阪観光局、公益財団法人大阪陸上競技協会、一般社団法人日本障がい者eスポーツ協会、一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、一般社団法人大阪障がい者eスポーツ協会、一般社団法人大阪府eスポーツ連合、読売テレビ放送株式会社、大阪ボッチャ協会、近畿パラ陸上競技協会

■協力

スポーツ庁(スポーツ庁委託事業)、スポーツ振興くじ助成(サブ会場)、大阪スポーツコミッション(OSAKA SPORTS PROJECT)、株式会社JTB、株式会社アワハウス、株式会社クレアヴィータ、シンク・ファンズ株式会社、株式会社テクリオ、株式会社BBANDSB&CO.、株式会社Black Panther、株式会社マッシュ、ASA Filims、竹中組(行政書士チーム)、BIKIN.Pro、THE YOUNG AMERICANS、Universal Dance Festival、ONE TRIBE、一般社団法人ウタのタネ、一般社団法人日本保健福祉ネイリスト協会、一般社団法人日本モルック協会、一般社団法人メディ・ファ、学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学校、学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校

※「イベントや競技に関する問い合わせ」については、ホームページを参照してください。

※当日参加もOKなイベント(14時〜パン食い競争、15時30分〜車いすレースなど)がありますので、ぜひ参加してくださいませ。

●サブ会場のイベント内容●

ヤンマースタジアム長居

時間:10:00〜16:00

陸上競技大会(短距離走・中距離走・アンリミリレー・走幅跳・やり投げ)/ボッチャ大会

【当日参加OK】〜大阪のトップスポーツチームが集合!〜スポーツわくわくブース by OSAKA SPORTS PROJECT/福祉ネイル/トレーナーブース

※スポーツ振興くじ助成を受けています。

※陸上競技大会とボッチャ大会に参加の表彰対象者は、EXPOアリーナにて「メダルセレモニー(18時開始予定)」にご参加(任意)頂く予定です。

●メイン会場のイベント内容●

EXPO2025 大阪・関西万博 EXPOアリーナ「Matsuri」

時間:10:00〜20:00

ミュージックアウトリーチ/eスポーツ大会/モルック大会

【当日参加OK】〜大阪のトップスポーツチームが集合!〜スポーツわくわくブース by OSAKA SPORTS PROJECT/Universal Dance Festival/パン食い競争/車椅子レース/即興!絵描き応援メッセージ/注文に時間がかかるカフェ/トレーナーブース/福祉ネイルなど

※フットバッグダンスパフォーマンス(観覧無料)披露。

※フードゾーンも出店予定。

※このイベントはスポーツ庁の委託事業です。

イベント内容

