手話と音楽が融合！手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜

「すべての人に音楽を」をモットーに、HANDSIGNが総合プロデュースする手話と音楽が融合した新感覚エンターテインメント「手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜」がやまと芸術文化ホールで2025年7月27日(日)に開催されます。

手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜

「すべての人に音楽を」をモットーに、HANDSIGNが総合プロデュースする手話と音楽が融合した新感覚エンターテインメント「手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜」がやまと芸術文化ホールで2025年7月27日(日)に開催。

この公演では、音楽だけでなく、お笑いやダンスなど多彩なパフォーマンスを通じて、十人十色の楽しみ方ができる内容になっています。

見どころ

(1) 豪華出演者たちによるパフォーマンスを披露!

(2) 歌などの多彩なパフォーマンスに手話が掛け合わさった「手話×エンタメ」を用意!

(3) 充実した鑑賞サポートを提供!

【(1) 豪華出演者たちによるパフォーマンスを披露!】

「亜麻色の髪の乙女」で有名な島谷ひとみ、双子コンビ芸の「幽体離脱」が有名なザ・たっち、そしてYouTubeで1,200万回再生を記録し、映画化もされた「僕が君の耳になる」を歌うHANDSIGNなど、豪華出演者たちが集うフェスを開催します。

今回限りのパフォーマンスも披露されますので、ぜひお見逃しなく!

【(2) 歌などの多彩なパフォーマンスに手話が掛け合わさった「手話×エンタメ」を用意!】

本公演では、「手話×エンタメ」として、多彩な内容を用意しています。

「手話×歌」…島谷ひとみ、ハジ→、HANDSIGN

「手話×コント」…江副悟史(男組)、菊地浩輔(よしもと手話ブ!)、HANDSIGN

「手話×パフォーマンス」…Via Colorguard、Le Lien

いずれも特別コラボで実施しますので、楽しめること間違いなし!

鳥取手話フェスの様子01

鳥取手話フェスの様子02

鳥取手話フェスの様子03

【(3) 充実した鑑賞サポートを提供】

すべての来場者が快適に楽しめるよう、以下のサポートを提供します。

・難聴者支援システム貸出:赤外線補聴システムによる音声サポート

・点字公演案内の配布

・筆談器・手話通訳者の配置によるスムーズなコミュニケーション支援

・サービス介助士による案内

・補助犬同伴可能

・UDトークの利用(貸出はありません)

・カームダウンスペース

・介助者割引

・出入り自由

難聴者支援システム

点字公演案内

■出演者■

HANDSIGN/総合プロデュース

歌・ダンス・手話を融合し、新しいパフォーマンス・スタイルを確立したパイオニア。

アーティスト活動以外に『聴者とろう者の架け橋』となり、ボーダレスな社会を実現するため、全国各地の小中高・ろう学校、そしてカンボジアやフィリピンなど貧困地域を訪問し、手話とダンスで支援活動を積極的に行う。

2022年より日本初となる全てのエンターテインメントに手話をつけて届ける「手話フェス」を主催している。

2025年5月より「楽しくアクション!SDGs」スペシャルサポーターに就任。

HANDSIGN 左:SHINGO 右:TATSU

ザ・たっち/総合司会

0:47〜1:25

ザ・たっち

島谷ひとみ/歌

1:26〜1:59

島谷ひとみ

ハジ→/歌

2:00〜4:16

ハジ→

江副悟史(男組)/手話コント

4:17〜6:19

江副悟史

菊地浩輔(よしもと手話ブ!)/手話コント

4:17〜6:19

菊地浩輔

Via Colorguard(パフォーマンス)

6:20〜7:09

Via Colorguard

Le Lien(手話パフォーマンス)

7:10〜8:03

Le Lien

■公演情報■

みんなの音楽会 シリーズvol.7

手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜

チラシ表面

【日時】 2025年7月27日(日)14:00開演(13:15開場)

【会場】 大和市文化創造拠点シリウス 1階芸術文化ホール メインホール

【料金】 3,500円、介助者割引:2,000円(全席指定・税込)

※3歳から入場可

※介助者割引は来場者のサポートをされる方が対象です

【出演】 HANDSIGN(総合プロデュース)、ザ・たっち(総合司会)、島谷ひとみ(歌)、

ハジ→(歌)、江副悟史(手話コント/男組)、

菊地浩輔(手話コント/よしもと手話ブ!)

Via Colorguard(パフォーマンス)、Le Lien(手話パフォーマンス)

【発売】 発売中

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手話と音楽が融合!手話フェス 〜Song of Sign in YAMATO〜 appeared first on Dtimes.