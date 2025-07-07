キャンペーン：ProGrade Digitalがメモリーカードなど39製品を最大25%の割引 カードリーダー、SSDも対象
キャンペーン：ProGrade Digitalがメモリーカードなど39製品を最大25%の割引 カードリーダー、SSDも対象
ProGrade Digital Inc.は、Amazonの公式ストアで39製品を対象としたセールを7月8日（火）に開始する。15%から25%の割引価格で販売する。
同時期に開催されるAmazon プライムデーは7月14日（月）までの開催であるのに対し、ProGrade Digitalのセールは15日（火）までと1日長く実施される。また、プライム会員限定のプライムデーと異なり、Amazon会員であれば誰でも割引価格で購入できる。
対象製品はメモリーカード（CFexpress Type B、CFexpress Type A、SDXC、microSDXC）、カードリーダー、ポータブルSSD、ハブなどが対象となる。
6月に発売したUSB Type-C／Aの両コネクタを搭載したポータブルSSD「PG30 Ultra-Portable SSD」も対象に含まれている。
セール名
プログレードデジタルセール
開催期間
7月8日（火）0時00分～7月15日（火）23時59分
対象製品
CFexpress 4.0 Type B GOLD 240GB：21,500円→18,275円（15%OFF） GOLD 512GB：31,400円→26,690円（15%OFF） GOLD 1TB：54,500円→46,325円（15%OFF） GOLD 2TB：99,000円→84,150円（15%OFF） IRIDIUM 400GB：33,000円→28,050円（15%OFF） IRIDIUM 800GB：62,700円→53,295円（15%OFF） IRIDIUM 1.6TB：122,100円→103,785円（15%OFF）
CFexpress 2.0 Type B GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%OFF） COBALT 165GB：31,400円→26,690円（15%OFF）
CFexpress 4.0 Type A IRIDIUM 960GB：71,000円→60,350円（15%OFF）
CFexpress 2.0 Type A GOLD 120GB：19,800円→16,830円（15%OFF） GOLD 240GB：24,800円→21,080円（15%OFF） GOLD 480GB：34,700円→29,495円（15%OFF） GOLD 960GB：66,000円→56,100円（15%OFF）
SDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,500円→6,375円（15%OFF） V60 GOLD 256GB：13,200円→11,220円（15%OFF） V60 GOLD 512GB：23,100円→19,635円（15%OFF） V90 IRIDIUM 128GB：16,500円→14,025円（15%OFF） V90 IRIDIUM 256GB：33,000円→28,050円（15%OFF） V90 IRIDIUM 512GB：74,300円→63,155円（15%OFF） V90 IRIDIUM 1TB：132,000円→112,200円（15%OFF）
microSDXC UHS-II V60 GOLD 128GB：7,600円→6,460円（15%OFF） V60 GOLD 256GB：13,400円→11,390円（15%OFF）
USB4 Card Reader CFexpress 4.0 B （PG05.6）：16,500円→14,025円（15%OFF） CFexpress 4.0 A （PG09.6）：16,500円→14,025円（15%OFF）
USB3.2 Gen 2対応シングルスロットカードリーダー CFexpress A （PGM12）：13,200円→11,220円（15%OFF）
USB3.2 Gen1 Dual Slot Card Reader SD/microSD（PGM0.5）：5,800円→4,930円（15%OFF）
USB3.2 Gen 2 Dual Slot Card Reader CFast/SD （PG02）：13,200円→11,220円（15%OFF） CFexpress B/SD （PG05.5）：13,200円→11,220円（15%OFF） SD/SD （PG08）：13,200円→11,220円（15%OFF） CFexpress A/SD（PG09）：13,200円→11,220円（15%OFF）
USB4 Portable SSD PG10 Pro 2TB：66,000円→49,500円（25%OFF） PG10 Pro 4TB：132,000円→99,000円（25%OFF） PG10 Pro 8TB Windows：231,000円→173,250円（25%OFF）
USB3.2 Gen 2対応 Portable SSD PG30 500GB：16,500円→14,025円（15%OFF） PG30 1TB：23,100円→19,635円（15%OFF） PG30 2TB：41,300円→35,105円（15%OFF）
Thunderbolt4/USB4 HUB PG20 Pro Hub：28,100円→23,885円（15%OFF） Thunderbolt4 Cable 15cm：5,000円→4,250円（15%OFF）