HANA¥â¥â¥«¤ÈME:I¥ß¥¦¤Î¡ÈÁÛÁü°Ê¾å¡É¤Ê¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡ª¡×¡ÖÆü¥×»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°
HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤ÈME:I¡Ê¥ßー¥¢¥¤¡Ë¤ÎMIU¡Ê¥ß¥¦¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ñ¥×¤ÎÇ°´ê¡×HANA¥â¥â¥«¤ÈME:I¥ß¥¦¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹
¢£¡ØÆü¥×¡Ù¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿HANA¥â¥â¥«¡õME:I¥ß¥¦¤¬ÍÙ¤ë¡ÖBurning Flower¡×
2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ME:I¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥â¥«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥ß¥¦¤ÈÆ±¤¸¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥â¥â¥«¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸«»öHANA¤È¤·¤Æ4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£HANA¤ÈME:I¤Ï7·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Áー ¤¢¤Ã¤Áー¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ME:I¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ß¥¦¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÍÙ¤ê¤Ã¤×¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£ºÇ¸å¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈù¾Ð¤ß¡¢°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¡ª¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥³¥é¥Ü¤À～¡×¡ÖÆü¥×»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ñ¥×¤ÎÇ°´ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ±©¤Á¤ã¤óHANA¥³¥ó¥»¥×¥È¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÈþ±©¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HANA¥³¥Ï¥ë¤ÏM!LK±öºêÂÀÃÒ¤ÎÀª¤¤¤ËÇú¾Ð
¤Þ¤¿¡¢HANA¤ÎKOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤È¡¢M!LK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Î±öºêÂÀÃÒ¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBurning Flower¡×¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤Ë¡£¤¦¤·¤í¤ËÎ©¤Ä±öºê¤Î¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¥³¥Ï¥ë¤¬Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£