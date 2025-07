オジー・オズボーンの最後のライブパフォーマンスとなるイベント『Back to the Beginning』が、現地時間7月5日、英バーミンガムのヴィラ・パークで開催された。チケット発売と同時にソールドアウトとなったこのイベントは、通常であればフェスのヘッドライナー級のバンドやメンバーたちが、ブラック・サバスのために世界中から集結して、それぞの代表曲とサバスやオジーの楽曲のカバーを披露した。司会は俳優のジェイソン・モモアが務めた。

全体で約10時間となった“黒い安息日”祭典には、メタリカやガンズ・アンド・ローゼズ、スレイヤーといった当初予定されていたバンドはもちろん、途中には、俳優でもあるジャック・ブラックによるビデオ出演、英1位となったヤングブラッド、ザ・ローリング・ストーンズのロニー・ウッド、そしてエアロスミスのスティーヴン・タイラーの登場といった数々のサプライズも披露された。予告なしのゲスト、感動的なトリビュート、そしてキャリアを網羅したセットリストをもって、オジー、そしてブラック・サバスの伝説における決定的な最終章となった。現在76歳のオジーは、過去に健康上の問題が幾度もあり、4度の脊椎手術だけではなく、2020年には自身がパーキンソン病であること、そして歩行が困難になっていることもを公表していた。今回のイベントでは椅子に座りながらではあるが、故郷に集まったファンのミュージシャンたちからの声援を受け、その唯一無二の歌声を響かせていた。世界中のファンは、今なおこの祝祭に参加することができる。Kisweとの提携により制作された独占ライブストリームは、終演後48時間、日本時間7日午後11時までオンデマンドで視聴可能の予定となっている。生配信を見逃した人も、もう一度体験したい人も、「壮大で感動的な、メタル創設者たちへのオールスターによる別れ」「メタル史における最も象徴的な夜」とメディアで称賛されているこのステージを目撃するチャンスとなっている。なお、公演の収益は慈善団体に寄付される。Mastodon1. Black Tongue2. Blood and Thunder3. Supernaut (ブラック・サバスのカバー)Rival Sons4. Do Your Worst5. Electric Funeral (ブラック・サバスのカバー)6. SecretAnthrax7. Indians8. Into the Void (ブラック・サバスのカバー)Halestorm9. Love Bites (So Do I)10. Rain Your Blood on Me11. Perry Mason (オジー・オズボーンのカバー)Lamb of God12. Laid to Rest13. Redneck14. Children of the Grave (ブラック・サバスのカバー)Supergroup A15. The Ultimate Sin (オジー・オズボーンのカバー)(with Lzzy Hale, Nuno Bettencourt, Jake E Lee, David Ellefson, Mike Bordin and Adam Wakeman)16. Shot in the Dark (オジー・オズボーンのカバー)(with David Draiman, Jake E Lee, David Ellefson, Mike Bordin and Adam Wakeman)17. Sweet Leaf (ブラック・サバスのカバー)(with David Draiman, Nuno Bettencourt, Scott Ian, David Ellefson, Mike Bordin and Adam Wakeman)18. Believer (オジー・オズボーンのカバー)(with Whitfield Crane, Nuno Bettencourt, Scott Ian, Frank Bello, II [Sleep Token] and Adam Wakeman)19. Changes (オジー・オズボーンのカバー)(with Yungblud, Nuno Bettencourt, Frank Bello, II and Adam Wakeman)20. Mr. Crowley (オジー・オズボーンのカバー)(with Jack Black, plus Revel Ian, Roman Morello and other young musicians / ビデオ)Alice In Chains21. Man in the Box22. Would?23. Fairies Wear Boots (オジー・オズボーンのカバー)Gojira24. Stranded25. Silvera26. Mea culpa (Ah! Ca ira!) (with Marina Viotti)27. Under the Sun (ブラック・サバスのカバー)Drum Off28. Symptom Of The Universe (ブラック・サバスのカバー)(with Chad Smith, Travis Barker and Danny Carey, plus Tom Morello, Nuno Bettencourt and Rudy Sarzo)Supergroup B29. Breaking the Law (ジューダス・プリーストのカバー)(with Billy Corgan, Tom Morello, K.K. Downing, Adam Jones, Rudy Sarzo and Danny Carey)30. Snowblind (ブラック・サバスのカバー)(with Billy Corgan, Tom Morello, K.K. Downing, Adam Jones, Rudy Sarzo and Danny Carey)31. Flying High Again (オジー・オズボーンのカバー)(with Sammy Hagar, Nuno Bettencourt, Adam Wakeman, Rudy Sarzo, Chad Smith and Vernon Reid)32. Rock Candy (モントローズのカバー)(with Sammy Hagar, Nuno Bettencourt, Adam Wakeman, Rudy Sarzo, Chad Smith and Tom Morello)33. Bark at the Moon (オジー・オズボーンのカバー)(with Papa V Perpetua, Vernon Reid, Nuno Bettencourt, Adam Wakeman, Rudy Sarzo and Travis Barker)34. The Train Kept A-Rollin’ (スタンダード)(with Steven Tyler, Ron Wood, Nuno Bettencourt, Tom Morello, Andrew Watt, Rudy Sarzo and Travis Barker)35. Walk This Way (エアロスミスのカバー)(with Steven Tyler, Nuno Bettencourt, Tom Morello, Andrew Watt, Rudy Sarzo and Chad Smith)36. Whole Lotta Love (レッド・ツェッペリンのカバー)(with Steven Tyler, Nuno Bettencourt, Tom Morello, Andrew Watt, Rudy Sarzo and Chad Smith)Pantera37. Cowboys From Hell38. Walk39. Planet Caravan (ブラック・サバスのカバー)40. Electric Funeral (ブラック・サバスのカバー)Tool41. Forty Six & 242. Hand of Doom (ブラック・サバスのカバー)43. AEnemaSlayer44. Disciple45. War Ensemble46. Wicked World (ブラック・サバスのカバー)47. South of Heaven48. Raining Blood49. Angel of DeathGuns N’ Roses50. Never Say Die (ブラック・サバスのカバー)51. Junior’s Eyes (ブラック・サバスのカバー)52. Sabbath Bloody Sabbath (ブラック・サバスのカバー)53. Welcome to the Jungle54. Paradise CityMetallica55. Hole in the Sky (ブラック・サバスのカバー)56. Creeping Death57. For Whom the Bell Tolls58. Johnny Blade (ブラック・サバスのカバー)59. Battery60. Master of PuppetsOzzy Osbourne61. I Don’t Know62. Mr. Crowley63. Suicide Solution64. Mama, I’m Coming Home65. Crazy TrainBlack Sabbath66. War Pigs67. N.I.B.68. Iron Man69. Paranoid