¥Ð¥¿¡¼¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¡ª¥¹¥È¡¼¥¯¡Ö¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë(R)¡¡¥­¥ã¥é¥á¥ë¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡×

エヌアイエスフーズサービスは、ドイツ大手のキャンディとチョコレートの製造会社、ストーク社と日本国内におけるストーク社製品を販売する販売代理店契約を締結し、製品の輸入、販売を開始します。

ストーク「ヴェルタースオリジナル(R) キャラメルキャンディ」

2025年9月より出荷を開始します。

より多くの店頭での取り扱いを目指し、消費者の手に届きやすい環境を構築。

【ストーク社について】

1903年に設立されたベルリンに拠点を置くドイツ大手の菓子メーカーです。

「ヴェルタースオリジナル(R) キャラメルキャンディ」をはじめ、110年以上の歴史から生まれたこだわりのキャンディ、チョコレートを中心にユニークなブランドや商品を展開し、世界100ヶ国以上で愛されています。

