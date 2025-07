-真天地開闢集団-ジグザグの特集が、7月9日(水)〜7月15日(火)まで東京・西武新宿駅前のユニカビジョンにて放映される。 ユニカビジョンでは、7月2日リリースの禊映像集(Blu-ray / DVD)『G全国開闢禊 -天ト地-』より「Schmerz」「JAPPARAPAN ~Japanese Party~」「きちゅねのよめいり」3曲の楽曲映像をフルサイズで放映。100m×3画面の高精細LEDスクリーンでパフォーマンスを視聴することができる。 禊映像集(Blu-ray / DVD)『G全国開闢禊 -天ト地-』は2024年12月24日に横浜アリーナで開催された<全国開闢禊 -天ト地->ツアーファイナルの模様を収録。初回生産限定のスペシャルBOX盤、豪華盤、通常盤の3形態での発売となる。 ユニカビジョン -真天地開闢集団-ジグザグ 特集 放映期間:2025年7月9日(水)〜7月15日(火)まで 放映時間:8時,10時,12時,14時,16時,18時,20時,22時から約10分間※時間は予告なく変更になる場合がございます 内容:「-真天地開闢集団-ジグザグ」禊映像集(Blu-ray / DVD)「全国開闢禊 -天ト地-」の発売を記念して3曲の楽曲映像をフルサイズで放映 ※放映内容は変更になる場合がございます 関連リンク ◆-真天地開闢集団-ジグザグ オフィシャルサイト

