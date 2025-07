CANDY TUNEが10月1日(水)に1stフルアルバム『倍倍FIGHT!』を発売することが決定し、オンライン予約受付がスタートした。 今作はTikTok音楽チャートで歴代最多(アソビミュージック調べ)となる10週連続1位を記録するなど、CANDY TUNEの代表曲である「倍倍FIGHT!」をアルバムタイトルに抜擢。そのほか、1stシングルCDの表題曲「キス・ミー・パティシエ」、2周年記念ライブで披露された新曲「LASTING TUNE」などが収録される。初回限定盤は映像作品を収録したBlu-ray/DVDとの2枚組となる。 CANDY TUNEは今後、アルバム発売を記念したリリースイベントも開催予定。10月に開催する全国8都市でのツアーはチケットが先行販売で完売し、12月には東京ガーデンシアターでの追加公演も決定している。 1stアルバム『倍倍FIGHT!』 2025年10月1日(水)発売予約URL:https://lnk.to/baibaiFIGHT_AL 初回限定盤A[CD+映像作品 Blu-ray](KLC-10008/税込8,800円)初回限定盤B[CD+映像作品 DVD](KLC-10010/税込7,700円)通常盤[CD only](KLC-10012/税込3,300円) 【法人別特典】■Amazon.co.jp初回限定盤A/B:コットン巾着通常盤:メガジャケ(抽選で10名様に全員サイン入りメガジャケお渡し、通常盤JK写絵柄) ■タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)初回限定盤A/B:「立花 琴未 A4クリアファイル」通常盤:「立花 琴未 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)初回限定盤A/B:「小川 奈々子 A4クリアファイル」通常盤:「小川 奈々子 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■ネオウィング初回限定盤A/B:「宮野 静 A4クリアファイル」通常盤:「宮野 静生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■楽天ブックス初回限定盤A/B:「桐原 美月 A4クリアファイル」通常盤:「桐原 美月 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■セブンネットショッピング初回限定盤A/B:「村川 緋杏 A4クリアファイル」通常盤:「村川 緋杏 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)初回限定盤A/B:「南 なつ A4クリアファイル」通常盤:「南 なつ 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■Sony Music Shop初回限定盤A/B:「福山 梨乃 A4クリアファイル」通常盤:「福山 梨乃 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」 ■応援店共通特典初回限定盤A/B:「集合A写 A4クリアファイル」通常盤:「集合A写 生写真2枚(全5種からランダム2種お渡し)」※対象店舗は追って告知いたします。※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。 <CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025- AUTUMN -> 【追加公演】日程:2025年12月5日(金)会場:東京都 東京ガーデンシアター詳細は後日発表 【完売公演】日程:2025年10月1日(水)時間:OPEN […]

