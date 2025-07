au、アスミック・エース、東急、東急エージェンシーが協業！＃たぬきのデンゴン 配信開始

KDDIとアスミック・エース、東急、東急エージェンシーは、2025年7月14日から、KDDIとアスミック・エースが制作するショートドラマ『STUDIO sauce』の公式SNSと東急線の車内液晶モニター「TOQビジョン」にて、ショートドラマ作品『#たぬきのデンゴン』の配信を開始します。

KDDIとアスミック・エース、東急、東急エージェンシーは、2025年7月14日から、KDDIとアスミック・エースが制作するショートドラマ『STUDIO sauce』の公式SNSと東急線の車内液晶モニター「TOQビジョン」にて、ショートドラマ作品『#たぬきのデンゴン』の配信を開始。

この取り組みは、KDDIとアスミック・エースが手がけるショートドラマ作品制作プロジェクト『STUDIO sauce』と、東急線車内や渋谷を中心に特徴的な広告媒体を有し、話題性のある企画を展開してきた東急および東急エージェンシーが協業し、デジタルとリアルを横断的に行き来する新たなコンテンツ体験を提供するものです。

『STUDIO sauce』の新作となる本作品は、東急電鉄株式会社(本社:東京都渋谷区、取締役社長:福田誠一)の撮影協力のもと、駅や電車を舞台に制作されたオリジナル作品です。

男性主人公と女性主人公の異なる視点から描かれる物語を、公式SNSとTOQビジョンにてそれぞれ15話ずつ展開します。

視聴者は、公式SNSとTOQビジョンを行き来することで、2つの異なる視点から物語を楽しむことができ、新たな視聴体験が可能です。

さらに、撮影地となっている東急線の街を訪れることで、物語の世界観をより深く体感できます。

また、本取り組みは、東急エージェンシーが展開する没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」の一環である「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の第3弾コンテンツであり、初のオリジナルショートドラマです。

視聴者が能動的に楽しめる没入感の高い体験を実現するほか、本取り組みに合わせたさまざまな取り組みを順次展開していきます。

■ショートドラマ作品『#たぬきのデンゴン』について

「タヌキさんへ。

コーヒーありがとうございました」

駅に設置された伝言板を通して始まる

<怜央の物語>と<琴音の物語>

『怜央の物語』

渋谷怜央が、オフィスのコーヒースタンドで出会った店員に思いがけない心遣いを受けた日、高鳴る心は翌日偶然の再会を呼び寄せる。

電車内での再会に勇気を出し、期間限定伝言板に感謝を記す。

「タヌキさんへ。

コーヒーありがとうございました」心に届かぬと思ったその言葉に、思わぬ返信が……。

『琴音の物語』

オフィス内のコーヒースタンドで働く日吉琴音が、疲れた渋谷怜央に贈った小さな優しさ。

翌日、伝言板に書かれた「タヌキさんへ」の感謝のメッセージを見て胸が躍る琴音だったが、ある真実に気づいてしまい……。

《出演者》

鈴木仁

恒松祐里

美山加恋

吉澤要人(原因は自分にある。)

浜野謙太

他

《スタッフ》

脚本 :遠藤大輔

演出 :紙谷楓

プロデューサー :木内悠介 竹迫雄也 芳川茜 歌谷康祐

共同プロデューサー:豆岡良亮 堀越千晴 小林由佳 古波蔵洋平 渡邉真人

共同パートナー :東急 東急エージェンシー

制作協力 :共同テレビ

撮影協力 :東急電鉄

製作 :STUDIO sauce KDDI Asmik Ace

《配信情報》

2025年7月14日から、「STUDIO sauce」公式SNSと、東急線の車内液晶モニター「TOQビジョン」にて順次配信します。

(毎週月・水・金曜に本編配信予定)

※本編の配信に加え、「本編切り抜き動画」「裏話や作品アピールのショート動画」などのコンテンツも順次公開します。

※コンテンツは全て無料です。

《撮影地》

東横線・目黒線 田園調布駅、東横線車内

