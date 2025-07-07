¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦Á°ÅÄ¤µ¤ó³èÆ°µÙ»ß¡¡ºÆ³«¤Ï¡ÖÂÎÄ´¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬7Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¾¾»³»Ô¤Î»äÎ©ºÑÈþ¹â¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¹â´ß¤µ¤ó¤È2015Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢NHK¡¦E¥Æ¥ì¤Î¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Ç¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£