海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ヘレナ 純白の奇跡Ver.」を2026年3月に発売する。価格は26,950円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオン所属の軽巡洋艦「ヘレナ」のケッコン衣装「純白の奇跡」の姿を、1/7スケールフィギュア化したもの。

純白のドレス姿を立体化。ドレスのしわや裾が広がる様子や、ベールが透けてヘレナの青い髪の毛が見える様子なども細やかに表現されている。

また、ベールは脱着可能で、好みに合わせて表現を変えることができる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約270mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.