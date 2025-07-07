¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ù»³¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¡¢9²óÃ´¤¦¿ù»³°ì¼ù¤ÎÆ¯¤¤òÀä»¿¡¡12µåÃÄºÇÂ¿37»î¹ç¡¢ËÉ¸æÎ¨0.98¤Îà»ÃÄê¼é¸î¿Àá
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸½¾õ9²ó¤ò¼ç¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢9¥»¡¼¥Ö10¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.98¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï3»î¹ç¤Ç3¥»¡¼¥Ö¡¢·×7Ã¥»°¿¶¤È°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤¤¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤¦²¿Ï¢Åê¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÂÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ù»³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éµß±ç¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¯±¦ÏÓ¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤«¤¬¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ò¤ä¤ê¤È¤²¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¿ù»³¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ë¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë¤ó¤À¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£