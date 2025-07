»À²ì¸¦Â¤¤Î¥Ü¥¤¥¹¼ýÏ¿¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙDX¥Ù¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥ë&±äÄ¹¥Ù¥ë¥È¥»¥Ã¥È

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、酸賀研造のボイスを収録した「DXベイクバックル&延長ベルトセット」の予約受付を2025年7月7日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『仮面ライダーガヴ』DXベイクバックル&延長ベルトセット

・セット内容:ベイクバックル…1

チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)…1

延長ベルト…1

・価格 :6,050円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ:ベイクバックル(延長ベルト装着時)

…W約165mm×H約80mm×D約35mm

(胴回りサイズ:約46cm〜約85cm)

チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)

…H約53mm×W約40mm×D約28mm(変形前)

・商品素材 :ベイクバックル…ABS・PE

チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)…MABS・PP

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:中国

・電池 :LR44×3 ※セットされている電池はテスト用です

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月7日(月)16時〜2025年9月1日(月)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、酸賀研造のボイスを収録した「DXベイクバックル&延長ベルトセット」の予約受付を2025年7月7日(月)16時に開始。

■商品特長

『仮面ライダーガヴ』より、酸賀研造(演:浅沼晋太郎)が変身する仮面ライダーベイクが、変身後に身に着けている「ベイクバックル」を商品化します。

ベイクバックルには音声ユニットを搭載し、仮面ライダーベイク変身後を中心とした酸賀のボイスや、仮面ライダーベイクにまつわるBGMを収録。

ベイクバックル中央のボタンを操作することで発動可能です。

ベルトに付属するサイドホルダーには別売りのDX変身銃ベイクマグナムがセット可能です。

また、酸賀が絆斗にチョコルドゴチゾウを渡したシーンをイメージした、「チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)」も付属。

この商品限定の特別な表情となっています。

別売りのDX変身銃ヴァレンバスターなどにセットし、発売済みのチョコルドゴチゾウと同様に遊ぶことが可能です。

加えて、この商品には延長ベルトも付属。

胴回りは最大約85cmまで対応可能です。

DXベイクバックル&延長ベルトセット(イメージ)

チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)(イメージ1)

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 酸賀研造のボイス収録!プレミアムバンダイ『仮面ライダーガヴ』DXベイクバックル&延長ベルトセット appeared first on Dtimes.