RIIZE、初単独コンサートツアーがソウルで開幕！圧巻のスケールで3万1000人を魅了

RIIZEが、KSPO DOMEで初単独コンサートツアーの幕を開けた。

RIIZEは7月4日〜6日、ソウル・KSPO DOMEにて「2025 RIIZE CONCERT TOUR[RIIZING LOUD] IN SEOUL」を開催し、3日間で3万1000人を超える観客を動員した。

公演初日は映画館のライブビューイング、最終日にはオンライン配信も行い、アメリカ、イギリス、日本、中国、タイ、インドネシアなど世界各国のファンと繋がった。

本ツアーは、さらなる高みへと成長するために新たな旅路に出発するRIIZEの意思と覚悟を込めたもので、演出面でも彼らの“オデッセイ(ODYSSEY)”が展開される瞬間を立体的に表現した。縦21m・横11mの三角形LEDパネル2基と、その間に設置された空中階段、センターステージにに組み込まれた甲板風の大型ムービングリフト、さらに8.7mの帆を設置したセットまで、ステージ全体がまるでRIIZEを乗せて進む“巨大な帆船”のように構成され、注目を集めた。

RIIZEは、『Ember to Solar』で強烈なオープニングステージを披露し、会場を一気に盛り上げた。青春ミュージカルを思わせるタイトル曲『Fly Up』、ファンとのシンガロングが印象的だった『Show Me Love』、まるで空を飛んでいるかのように空中階段に座って歌唱した『Midnight Mirage』、HIPな退場パフォーマンスが話題となった『Bag Bad Back』、そして高さ20mから降り注ぐ直径40mのウォーターカーテンを使った『Another Life』まで、1stフルアルバムの全楽曲を披露した。

さらに、ウォンビンのエレキギターとアントンのベース演奏から始まった『Get A Guitar』、モノクロ映画のように繰り広げられた『Honestly』、帆をスクリーンのように活用した『Combo』も好評を得た。また、東方神起『Hug』のリメイクをソファ・ベッド・本棚のセットの中で披露し可愛らしい世界観を届けたり、EXOの『Monster』カバーでは爆発的なエネルギーでファンを魅了し、SMエンターテインメントの先輩アーティストのヒット曲をRIIZEならではのカラーで披露した。

1stミニアルバムの収録曲『Boom Boom Bass』『Impossible』『Siren』『9 Days』、デビュー初期の楽曲『Love 119』『Talk Saxy』『Memories』、韓国語の歌詞で歌った日本オリジナル曲『Lucky』『Be My Next』、アンコールには『The End of the Day』『One Kiss』『Inside My Love』を披露し、全24曲のセットリストで観客を魅了した。

RIIZEは公演の最後に、「単独コンサートは初めてですが、僕たちとBRIIZE(ファンダム名)だけの空間だからこそ、より特別に感じられました。コンサートほどエネルギーをもらえる場所はないと思います」と語り、「地図のない僕たちの旅の中で、唯一決まっていることがあるとすれば、目的地はいつもBRIIZEだということです。RIIZEのコンパスはいつもBRIIZEを指しています。僕たちはまだ始まったばかりなので、これからも見守っていてほしいし、今後もすべての旅に参加してくれたら嬉しいです」と感想を伝えた。

会場を埋め尽くしたファンたちは、3日間ずっと大きな声で声援を送り続け、大合唱、スローガン、カードセクションなど様々なイベントを通してメンバーたちに感動をプレゼントした。「RIIZE、愛してる、ありがとう、また会おう」というサプライズ応援メッセージに、メンバーは「BRIIZE、愛してる、ずっと一緒にいよう」と直接声で応えるなど、心温まるラストとなった。

なお、RIIZEはソウル公演を皮切りに、兵庫、香港、埼玉、広島、クアラルンプール、福岡、台北、東京、バンコク、ジャカルタ、マニラ、シンガポール、マカオなど、世界14都市をめぐるツアーを続けていく予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇RIIZEとは?

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」(成長する)と「Realize」(実現する)の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。