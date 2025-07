歌手の倉木麻衣、大阪・関西万博(大阪・夢洲)で7月1日に行われたイベント『今日は一日鳥取県〜まんが王国とっとりの魅力〜』(鳥取県主催)に出演し、スペシャルライブを披露した。鳥取は、『ゲゲゲの鬼太郎』作者の水木しげる氏、『遥かな町へ』作者の谷口ジロー氏、そして『名探偵コナン』作者の青山剛昌氏の故郷で、まんが王国として打ち出している。特に、鳥取空港は「鳥取砂丘コナン空港」と名付けられるほど、『名探偵コナン』が愛されている。

今回、そんな鳥取の魅力を大阪・関西万博内で発信する日のライブゲストとして、『名探偵コナン』のテーマソングを数多く担当してきた倉木麻衣に白羽の矢が立った。関西パビリオンにある鳥取県ブースを訪れた倉木は、鳥取砂丘から運び込んだ砂を敷き詰め周囲を鏡で囲った「鳥取無限砂丘」を体験。鳥取の魅力を探る名探偵となり、虫眼鏡デバイスで鳥取県の観光地を見つけて学び、その後のプロジェクションマッピングでも、砂丘と星空といったまんが以外の鳥取の魅力を体感した。ステージでは、この季節にぴったりの水色のロングワンピース姿で登場すると、「Secret of my heart」や「渡月橋 〜君 想ふ〜」など、『名探偵コナン』テーマソングを4曲連続で立て続けに披露。MCでは「“まんが王国とっとりの魅力”ということで、私も大好きな名探偵コナンの楽曲を時間の許す限りお届けさせていただいています。もしみなさん歌えたら一緒に歌ってください」と、伝え、その後も、『名探偵コナン』の中心としたヒット曲ばかりを惜しみなく披露し続け、ダンサーも加わって盛り上げた。■今日は一日鳥取県〜まんが王国とっとりの魅力〜』倉木麻衣スペシャルLIVE セットリストM1.風のらららM2.Secret of my heartM3.Time after time 〜花舞う街で〜M4.渡月橋 〜君 想ふ〜M5.You & I(o=顔文字)M6.Love, Day After TomorrowM7.Stand UpM8.Feel fine!M9.always