¿¿²Æ¤ÎÀï¤¤³«Ëë¡ª¡¡½éÀï¤ÏÆ£°æ²¦°Ì¤¬½ªÈ×µÕÅ¾¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¿É¾¡¡¡°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£±¶É
Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï£··î£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¡Ö¹ç¾¸¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçÂ¢¡×¤Ç³«Ëë¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀéÆü¼ê»Ø¤·Ä¾¤·¶É¤ò89¼ê¤ÇÀ©¤·¤¿Æ£°æ²¦°Ì¤¬£¶Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤ÈÀéÆü¼ê
£··î¾å½Ü¤Ë»Ï¤Þ¤ë²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤Î¹Ù³°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®ËÒ»Ô¤Ç¤â35ÅÙ¶á¤¤¿¿²ÆÆü¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ·î°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤Ï¡ÖÀéÆü¼ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¿ÍÀï¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±ÆüÌÜ¡¢³Ñ´¹¤ï¤êÁêÁá·«¤ê¶ä¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÈ×¾å¤ÏÀè¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÂÅ¶¨¤¹¤ë·Á¤Ç14»þ23Ê¬¤ËÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¡£
¼óÈø¤è¤¯Àè¼êÈÖ¤òÆÀ¤¿Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¼çÎ®¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤òºÎÍÑ¡£ÂÐ¤·¤Æ¹©É×¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¸å¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ç¡¢£µÆó¶â·¿¤«¤éÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶ä¸ò´¹¤òÄ©¤ó¤À¤Î¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¸¦µæ¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¤ÎÀéÆü¼ê¤¬Áû¤¬¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Àè¼ê¤¬ÂÇ³«¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ç¶ÉÌÌ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Éõ¤¸¼ê¤Ëµ¤·¤¿Ã¼¹¶¤á¤Î°ì¼ê¤ÏÃæÈ×¤Î¾¡Éé¼ê¡£¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÀï¶·¤Ï¸å¼êÍÍø¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ûÄËº¨¤ÎÆÉ¤ßÈ´¤±¤Ç¹¶¼é°ìÅ¾
±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¹¥Ä´¤Î¹¶¤á¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£³Ñ¤òÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¶ä¤òÆþ¼ê¡¢Â³¤¤¤ÆÊâ¤òÀ®¤ê¼Î¤Æ¤¿¤Î¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¤¼ê¶Ú¤Ç¡¢¹¶¤á¹ç¤¤°ì¼ê¾¡¤Á¤¬Ë¾¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òµö¤µ¤¸¤ÈÆ£°æ²¦°Ì¤¬¹ç¤ï¤»¤ÎÊâ¤Î¾¡Éé¼ê¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤¬½ªÈ×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ê¼õ¤±¤Ç±þ¤¸¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ô¼êÀè¤ËÆÉ¤ßÈ´¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶É¸åÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ²¦°Ì¤Î·ËÄ·¤Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÁÇÄ¾¤Ë¶ä¤òÆ¨¤²¤ë¤ÈÀè¼ê¤«¤éÊâÆ¬¤Ë¶â¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬°Û¶Ú¤Î¹¥¼ê¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¼ê½ç¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤ÎÍ½ÄêÊÑ¹¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÂ®ÅÙ¤¬µÕÅ¾¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÆ£°æ²¦°Ì¤Î¼ê·ø¤¤¼ýÂ«¤ò¸«¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¶É»þ¹ï¤Ï19»þ51Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÅêÎ»¤ÇÆ£°æ²¦°Ì¤ÎÀè¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¶Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¹¥È¯¿Ê¤È¤·¤¿Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¡Ö·ÁÀªÈ½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤òÁí³ç¡£Æ£°æ²¦°Ì¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£²¶É¤Ï£··î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¡ÖÃæ¤ÎË·¿ð±ñ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
Á°½µ¤Ë¤Ï´ýÀ»ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Æ£°æ²¦°Ì¡¢£¹·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂÐ¶É¡Ê²¦ºÂÀï¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
¡û²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤ÈÀéÆü¼ê
£··î¾å½Ü¤Ë»Ï¤Þ¤ë²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤Î¹Ù³°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®ËÒ»Ô¤Ç¤â35ÅÙ¶á¤¤¿¿²ÆÆü¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ·î°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤Ï¡ÖÀéÆü¼ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¿ÍÀï¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±ÆüÌÜ¡¢³Ñ´¹¤ï¤êÁêÁá·«¤ê¶ä¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÈ×¾å¤ÏÀè¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÂÅ¶¨¤¹¤ë·Á¤Ç14»þ23Ê¬¤ËÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¡£
¡ûÄËº¨¤ÎÆÉ¤ßÈ´¤±¤Ç¹¶¼é°ìÅ¾
±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¹¥Ä´¤Î¹¶¤á¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£³Ñ¤òÀÚ¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¶ä¤òÆþ¼ê¡¢Â³¤¤¤ÆÊâ¤òÀ®¤ê¼Î¤Æ¤¿¤Î¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¤¼ê¶Ú¤Ç¡¢¹¶¤á¹ç¤¤°ì¼ê¾¡¤Á¤¬Ë¾¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òµö¤µ¤¸¤ÈÆ£°æ²¦°Ì¤¬¹ç¤ï¤»¤ÎÊâ¤Î¾¡Éé¼ê¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤¬½ªÈ×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ê¼õ¤±¤Ç±þ¤¸¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ô¼êÀè¤ËÆÉ¤ßÈ´¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶É¸åÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ²¦°Ì¤Î·ËÄ·¤Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÁÇÄ¾¤Ë¶ä¤òÆ¨¤²¤ë¤ÈÀè¼ê¤«¤éÊâÆ¬¤Ë¶â¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬°Û¶Ú¤Î¹¥¼ê¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¼ê½ç¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤ÎÍ½ÄêÊÑ¹¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÂ®ÅÙ¤¬µÕÅ¾¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÆ£°æ²¦°Ì¤Î¼ê·ø¤¤¼ýÂ«¤ò¸«¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¶É»þ¹ï¤Ï19»þ51Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÅêÎ»¤ÇÆ£°æ²¦°Ì¤ÎÀè¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¶Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¹¥È¯¿Ê¤È¤·¤¿Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¡Ö·ÁÀªÈ½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤òÁí³ç¡£Æ£°æ²¦°Ì¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£²¶É¤Ï£··î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¡ÖÃæ¤ÎË·¿ð±ñ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
Á°½µ¤Ë¤Ï´ýÀ»ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Æ£°æ²¦°Ì¡¢£¹·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂÐ¶É¡Ê²¦ºÂÀï¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë