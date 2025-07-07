¡Ö³«ÄÌ¤¬³Ú¤·¤ß¢ö¡×³«ÄÌÁ°¤Ë¿ÛË¬¸Ð¥¹¥Þー¥ÈIC¤Ç¸«³Ø²ñ¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É70¿Í¤¬»²²Ã¡¡ETC¥²ー¥È¤äÆ»Ï©¤òÊâ¤¯¡¡
6Æü¡¢¿ÛË¬»Ô¤Ç7·î26Æü³«ÄÌ¤¹¤ëÃæ±ûÆ»¡¦¿ÛË¬¸Ð¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¸«³Ø²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«³Ø²ñ¤Ï¡¢¡Ö¹©»ö¤Î³µÍ×¤äÍøÍÑÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ÛË¬»Ô¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÛË¬»ÔÌ±¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤Æ»Ï©¤äETC¥²ー¥È¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¤³¤ó¤Ê½ê¤á¤Ã¤¿¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯³«ÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ
¡ÖÆóÅÙ¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤¤¤Æ¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤ÎÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¿ÛË¬¸Ð¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢7·î27Æü¤Î¸á¸å3»þ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£