Æ£ËÜÈþµ®¡¡µ¢Âð¤·¤¿¤é»Ò¶¡¤«¤éÄ¾É®¼ê»æ¡Ö£É¡¡£Ì£ï£ö£å¡¡£ù£ï£õ¡×¢ª¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤âÈô¤Ö¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È»Ò¶¡¤«¤é¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¤ª¼ê»æ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡¡²Ä°¦¤¤♡♡♡´ò¤·¤¹¤®¤ë♡¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖËèÆüË»¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤«¤Ç°ì½Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤âÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡Ä¹½÷¤Î¤Ä¡¼¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤¬»Ò¶¡Ã£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Ú¡¡´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡¡¼êºî¤ê¤ÏÆÃ¤Ëµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤Á¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¤³¤³¤í¤Î¤ª¤¯¤¹¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥¤Á¤ã¤ó¡ª¤ª»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¿¿´¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£