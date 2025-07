インターハイ2025男子の組み合わせ決定…福大大濠や東山、鳥取城北、藤枝明誠がシード権獲得

日本バスケットボール協会(JBA)は7日、「令和7年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(インターハイ)」男子の組み合わせを発表した。

第1シードは福岡大学附属大濠高校(福岡県)に、東山高校(京都府)、鳥取城北(鳥取県)、藤枝明誠高校(静岡県)もシード権を獲得した。昨年悲願の全国大会初優勝を果たした東山は2回戦でつくば秀英高校(茨城県)と県立宇部工業高校(山口県)の勝者と顔を合わせる。

全52校で争われる今大会は7月27日に開幕。岡山県のジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館)と岡山市総合文化体育館(女子のみ)の2会場にて、6日間のスケジュールで開催され、8月1日に決勝戦が行われる

発表された1回戦の組み合わせは以下の通り。

■1回戦の対戦カード(7月27日)



県立富山商業(富山県) vs 新田高校(愛媛県)



東海大学付属相模高校(神奈川県) vs 九州学院高校(熊本県)



県立佐賀北高校(佐賀県) vs 報徳学園高校(兵庫県)



岡山理科大学附属高校(岡山県) vs 鹿児島高校(鹿児島県)



近畿大学附属高校(大阪府) vs 県立福島商業高校(福島県)



県立能代科学技術高校(秋田県) vs 瓊浦高校(長崎県)



県立盛岡工業高校(岩手県) vs 北陸高校(福井県)



県立広島皆実高校(広島県) vs 市立習志野高校(千葉県)



富田高校(岐阜県) vs 初芝橋本高校(和歌山県)



北陸学院高校(石川県) vs 八戸学院光星高校(青森県)



高知中央高校(高知県) vs 羽黒高校(山形県)



県立沖縄水産高校(沖縄県) vs 阪南大学高校(大阪府)



湘南工科大学附属高校(神奈川県) vs 柳ヶ浦高校(大分県)



四日市メリノール学院高校(三重県) vs 正智深谷高校(埼玉県)



光泉カトリック高校(滋賀県) vs 桐生第一高校(群馬県)



奈良育英高校(奈良県) vs 県立松江東高校(島根県)



白樺学園高校(北海道) vs 東海大学付属諏訪高校(長野県)



中部大学第一高校(愛知県) vs 山梨学院高校(山梨)



國學院大學久我山高校(東京都) vs 県立宮崎工業高校(宮崎県)



つくば秀英高校(茨城県) vs 県立宇部工業高校(山口県)

■2回戦から登場(7月28日)



福岡大学附属大濠高校(福岡県) vs 県立富山商業 - 新田の勝者



駒澤大学附属苫小牧高校(北海道) vs 岡山理科大学附属 - 鹿児島の勝者



八王子学園八王子高校(東京都) vs 近畿大学附属 - 県立福島商業の勝者



尽誠学園高校(香川県) vs 県立能代科学技術 - 瓊浦の勝者



文星芸術大学附属高校(栃木県) vs 県立盛岡工業 - 北陸の勝者



藤枝明誠高校(静岡県) vs 北陸学院 - 八戸学院光星の勝者



鳥取城北(鳥取県) vs 高知中央 - 羽黒の勝者



県立城東高校(徳島県) vs 四日市メリノール学院 - 正智深谷の勝者



帝京長岡高校(新潟県) vs 光泉カトリック - 桐生第一の勝者



仙台大学附属明成高校(宮城県) vs 奈良育英 - 県立松江東の勝者



岡山商科大学附属高校(岡山県) vs 白樺学園 - 東海大学付属諏訪の勝者



東山高校(京都府) vs つくば秀英 - 県立宇部工業の勝者