ポケモンが、夏休みを迎える子どもたちとそのご家族に向けた特別企画を実施。

ポケモンとの冒険と発見を描いた特別企画「ポケモンと駆ける夏物語」全2話がポケモン公式YouTubeチャンネルにて順次配信されています☆

ポケモン「ポケモンと駆ける夏物語」配信開始

「ポケットモンスター」のブランドマネジメントを目的として設立された「ポケモン」

原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしています。

そんなポケモンが、夏休み特別企画「ポケモンと駆ける夏物語」の配信をスタート!

夏休みを迎える子どもたちとその家族に向けた物語がポケモン公式YouTubeチャンネルにて順次配信されています。

第1弾「モルペコとはじめてのおでかけ」

公開開始日:2025年7月4日(金)

キャスト:

ショウタ 真堂圭

モルペコ 大谷育江

ハル 林原めぐみ

タケル 小桜エツコ

コダック 愛河里花子

ベロリンガ 三宅健太

キリキザン 最上嗣生

司会者 光部樹

制作プロダクション:广州绿星球数字科技有限公司

憧れのヒーロー・キリキザンに会うために、ビーチフェスティバル会場を目指す少年ショウタとパートナーのモルペコ。

道中で出会う仲間たち、次々とハプニングが起こります。

果たして2人は、憧れのヒーローに会うことができるのでしょうか?

ポケモンと活発な子どもたちの楽しい日常を表現した3Dショートアニメーションです。

第2弾「ヒコザルと新米ポケモン研究員」

公開予定:2025年7月11日(金)

キャスト:

リョウ 石橋陽彩

ハナ 花澤香菜

ヒコザル 林原めぐみ

ポカブ 小桜エツコ

ウインディ 最上嗣生

ウソッキー 愛河里花子

アーマーガア 三宅健太

エルフーン 真堂圭

イルカマン 光部樹

ピカチュウ 大谷育江

制作プロダクション:上海絵界文化伝播有限公司

第2弾「ヒコザルと新米ポケモン研究員」は、ポケモン研究員のリョウが、フィールドワークを通じて個性豊かなポケモンたちと出会い、その生態を調査する物語。

調査の中で出会ったヒコザルの様子が、なぜかおかしい。

リョウは、ポケモンたちとの出会いを通じて、立派なポケモン調査員になれるのでしょうか?

ポケモンの生態を紹介する2Dショートアニメーションが楽しめます。

冒険と学びを通じた成長をテーマに、夏休みの特別な体験が生き生きと描かれた珠玉作。

ポケモン公式YouTubeチャンネルにて順次配信が開始されている「ポケモンと駆ける夏物語」の紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

