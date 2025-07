谷山浩子が他アーティストへの提供楽曲を公開録音したアルバム『フェニックスで弾き語り~初セルフカバー曲集2~』が9月10日に発売されることが決定した。同じ趣旨のアルバムは『タマで弾き語り』(2008年)から17年ぶりとなる。 今作は1983年から2011年までの谷山浩子が他アーティストに提供した楽曲と自身の音楽劇『幻想図書館』の楽曲を初セルフカバーした音源を収録。2025年5月23日大阪 ザ・フェニックスホールでの公開レコーディングによる会場録りおろしのピアノ弾き語り音源に、佐藤研二によるベースや石井AQの打ち込みドラム、谷山浩子本人による打ち込みをプラスした10曲に加え、その原曲となる「会場弾き語りver.」から7曲をボーナストラックとして収録した全17曲のCD2枚組形態だ。 収録ラインナップには80年代アイドル小林千絵の3rdシングルとなった「水色のカチューシャ」(1983)、宮崎美子のアルバム収録曲「私の心はハンバーグ」(1983)。人気少女漫画家水沢めぐみ作品集のイメージアルバム『空色のメロディ ~水沢めぐみ作品集~』収録の「雨傘ワルツ」(1988)や、斉藤由貴の「永遠のたそがれ」(1988)。宮崎吾朗監督とのコンビで制作し、手嶌葵に提供した『ゲド戦記歌集』収録の「ナナカマド」(2006)。スタジオジブリ映画『コクリコ坂から』の挿入歌で、こちらも手嶌葵に提供した「紺色のうねりが」(2011)などが並ぶ。 そして、島田歌穂自身からオファーがあったというミュージカル『二十四の瞳』の感動のテーマソング「一枚の写真~二十四の瞳~」(2012)と、歌手で声優の岩男潤子に提供した「翼になれ」(1997)では、会場のオーディエンスがコーラスで楽曲に参加。さらに自身の音楽劇『谷山浩子の幻想図書館 Vol.3 ~アタゴオルは猫の森~』演奏曲の「乾杯!」(2005)をCD初収録する。 年代を超えて各分野から求められてきた谷山浩子の多岐に渡る楽曲を収めた本作では、自身のオリジナルアルバムにはない、提供先の求める世界観に沿った”職人”に徹する「作家・谷山浩子」の世界を存分に楽しむことができる。 ボーナストラックには、トラックを重ねる前の弾き語りバージョンを7曲収録。公開収録の音源も併せて楽しめる内容になっている。 アルバムジャケットは手塚治虫先生の「火の鳥」のイラストになった。谷山浩子本人の「フェニックスといえば、手塚治虫先生の『火の鳥』でしょう」というリクエストから手塚プロダクションへと相談。生前の手塚先生と谷山浩子とのご縁もあり、今回の豪華ジャケットが実現したという。一連の経緯については谷山浩子からの言葉がブックレットに掲載される予定なのでそちらもお楽しみに。またジャケットデザインの購入特典等も、後日ホームページ等で発表される予定。 今アルバムの発売に合わせて、谷山浩子は恒例コンサート<谷山浩子・猫森集会2025>(9/12,14,15)、さらに名古屋(10/3)、大阪(11/8)、仙台(11/20)、神戸(12/6)、東京(12/20)と会場を増やした<谷山浩子ソロライブツアー2025>を開催することが決定している。 ニューアルバム『フェニックスで弾き語り 〜初セルフカバー曲集2〜』 2025年9月10日発売価格:3,850円(税込)/3,500円(税抜)品番:YCCW10430〜1仕様:CD2枚組全17曲商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1196Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGHZMHR5%7CB0FGJ59P8X ■収録予定曲(曲順未定)【Disc-1】M1.「翼になれ」*提供曲:岩男潤子 AL『kimochi』(1997)収録曲M2.「私の心はハンバーグ」 *提供曲:宮崎美子 AL『美子』(1983)収録曲M3.「一枚の写真〜二十四の瞳〜」 *タイアップ曲:島田歌穂 ミュージカル『二十四の瞳』(2012・2013)テーマソングM4.「雨傘ワルツ」*少女漫画家水沢めぐみ作品集のイメージアルバム『空色のメロディ 〜水沢めぐみ作品集〜』(1988)収録曲M5.「乾杯!」*音楽劇「谷山浩子の幻想図書館 Vol.3 〜アタゴオルは猫の森〜」(2005)演奏曲M6.「少女」*提供曲:石川さゆり アルバム『X -Cross-』(2012)収録曲M7.「永遠のたそがれ」*提供曲:斉藤由貴 8枚目のオリジナル・アルバムAL『âge(アージュ)』(1989年)収録曲M8.「紺色のうねりが」*タイアップ曲:手嶌葵 スタジオジブリ映画『コクリコ坂から』(2011)挿入歌M9.「ナナカマド」*提供曲:手嶌葵 AL『ゲド戦記歌集』(2006)収録曲M10.「水色のカチューシャ」*提供曲:小林千絵 3rd シングル「水色のカチューシャ」(1983年)タイトル曲 【Disc-2】(曲順未定)★ボーナストラックM1.「翼になれ」(弾き語りver.)M2.「私の心はハンバーグ」(弾き語りver.)M3.「雨傘ワルツ」(弾き語りver.)M4.「乾杯!」(弾き語りver.)M5.「少女」(弾き語りver.)M6.「ナナカマド」(弾き語りver.)M7.「水色のカチューシャ」(弾き語りver.) <購入特典情報>詳細は後日発表 コンサート情報 <谷山浩子・猫森集会2025>9月12日(金)14日(日)15日(月・祝) こくみん共済 coop ホール/スペース・ゼロ <谷山浩子ファンクラブ限定コンサート2025 AUTUMN>10月18日(土)ヤマハホール <谷山浩子ソロライブツアー2025>10月3日(金)名古屋・電気文化会館 ザ・コンサートホール11月8日(土)大阪・ザ・フェニックスホール11月20日(木)仙台・仙台市戦災復興記念館 記念ホール12月6日(土)神戸・神戸朝日ホール12月20日(土)東京・江東区文化センターホール 【コンサートに関するお問合せ】ヤマハ・アーチスト・ハーツ 050-5855-1372(月・水・木 ※祝日除く12:00〜14:00/17:00〜18:00) 関連リンク ◆谷山浩子 オフィシャルサイト

