山崎まさよしが今年9月25日(木)デビュー30周年を迎えることをうけ、30周年記念作品としてオールタイムベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』をデビュー記念日となる9月25日(木)にリリースすることが発表された。 ◆山崎まさよし 画像 CDはUNIVERSAL MUSIC STORE限定の「完全生産限定盤」と「通常盤」の2形態。収録曲全33曲/CD3枚組という圧倒的なボリュームで、デビュー年1995年から2025年まで彼の活動の軌跡を振り返るように年代順に並べられている。 またCDのみのBONUS TRACKとして、1995年の未発表Demo音源から「ヤサ男の夢」、「僕はここにいる」の2曲が初公式音源化される。山崎がデビュー前に過ごした横浜・桜木町で撮影された最新のアーティスト写真も公開された。 そして今作収録曲で、一躍山崎を世間に周知させた代表曲「One more time, One more chance」が、10月10日(金)公開の実写映画『秒速5センチメートル』(主演:松村北斗)の劇中歌として使用されることが決定した。 同曲は山崎が主演を務めた1997年公開の映画『月とキャベツ』主題歌としてロングヒットしたのち、2007年に新海誠監督作品の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』主題歌としても起用された名曲として、現在ストリーミング累計1億再生を突破している。 今回新たに本映画作品用にリマスターされた「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」として、18年の時を経て再びコラボが実現。映画の予告編公開に合わせて本日より配信リリースがスタートした。さらにYouTubeでは同楽曲のMUSIC VIDEOも4K画質にアップコンバートされ公開となった。 ◆ ◆ ◆ ■山崎まさよしコメント2007年に公開された劇場アニメーション『秒速5センチメートル』で、この『One more time, One more chance』を起用いただいた際に、新海誠監督がこの歌に新たに命を吹き込んでくださった気がしています。今回の実写化に際してもまた劇中歌として使用いただけるということで僕としても光栄に思います。こうして皆さまにかわいがっていただいて幸せな歌ですね。奥山監督の手がける新たな『秒速5センチメートル』も楽しみにしています。 ◆ ◆ ◆ 「完全生産限定盤」は通常盤+GOODS仕様で、山崎のトレードマークでもあるジーンズを忠実にミニチュア化した「ジーンズキーホルダー」が付属。ジーンズの聖地、児島のデニム生地を使用し職人によって1点1点ハンドメイドされたもので、本物のシーンズのように経年での色落ちやアタリなど、育てていく楽しみもある。山崎まさよし30周年ロゴをタグや刺繍で施した特別仕様で、期間限定の受注生産となる。 『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』特設サイトも公開された。こちらも今後続々と情報がアップデート予定だ。 30周年オールタイムベストアルバム『山崎見聞録 〜30th Anniversary All Time Best〜』 2025年9月25日(木)発売 ・完全生産限定盤:(3CD+GOODS) PDZN-1266 7,700円(税込8,470円) ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定・通常盤:(3CD) UPCH-20704/6 3,200円(税込3,520円) […]

