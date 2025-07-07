HY ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢¡ãM bit Live Âè5ÃÆ¡ä¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
HY ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡ãM bit Live Âè5ÃÆ¡ä¤¬10·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ãM bit Live¡ä¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ ¹¥¤¤Ê¶Ê¤¬¤Õ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£¤½¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²ÆìÈ¯¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ð¥ó¥ÉHY¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬²»Âç½Ð¿È¤Î¼¡À¤Âå¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ë¤è¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤Ë·ëÀ®25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿HY¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢6·î¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë2¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£ ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï7·î22ÆüÀµ¸á12:00¤è¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü7·î7Æü¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥È¤¯¤ó¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ãM bit Project¡ä¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï²áµî¤Î¡ãM bit Live¡ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ä¡¢¥Õ¥§¥¹¡ãÃæÄÅÀî WILD WOOD 2025¡ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¡¢GLIM SPANKY¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡ ¢£¡ãM bit Live #5¡ä¡¡HY ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä10·î15Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ ¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ëopen18:00 / start19:00½Ð±é¡§HY / ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ7,900±ß(ÀÇ¹þ)¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸⼊¾ìÉÔ²Ä/⼩³Ø⽣°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×°ìÈÌÈ¯Çä¡§9/13(ÅÚ)10:00¡Áhttps://eplus.jp/m-bit-live/¡Ú¥¤¡¼¥×¥é¥¹Àè¹Ô¡Û¼õÉÕ´ü´Ö¡§7/22(²Ð)12:00¡Á8/3(Æü)23:59¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/m-bit-live/¡Ú¥¤¡¼¥×¥é¥¹2¼¡Àè¹Ô¡Û¼õÉÕ´ü´Ö¡§8/13(¿å)12:00¡Á8/31(Æü)23:59¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/m-bit-live/ ¼çºÅ¡§M bit Live ¼Â⾏°Ñ°÷²ñ¸å±ç¡§J-WAVE´ë²èÀ©ºî¡§¥ï¥¤¥º¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÌä¡Ëinfo@ys-connection.co.jp ¡ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥Ó¥Ã¥È¤¯¤ó(@M_bit_Project)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ª´õË¾¤Î¾ÞÉÊÁªÂò¢ªÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ãM bit Live¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¾ÞÉÊ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î7Æü(·î)12»þ00Ê¬¡Á7·î21Æü(·î¡¦½Ë)23»þ59Ê¬¢¨´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü±þÊç²ÄÇ½¢§¾ÞÉÊA¥³¡¼¥¹¡§M bit LiveÂè5ÃÆ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡200Ì¾B¥³¡¼¥¹¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É5,000±ßÊ¬¡¡50Ì¾C¥³¡¼¥¹¡§V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥®¥Õ¥È5,000±ßÊ¬¡¡50Ì¾´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü±þÊç²ÄÇ½¡£±þÊçÊýË¡(1) X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥Ó¥Ã¥È¤¯¤ó(@M_bit_Project)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¹¡£(2) X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î´õË¾¾ÞÉÊ¤Î²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡È¹¥¤¤Ê¶ÊÌ¾¡É¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£(3) ÅöÁª·ë²Ì¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏDM¤Ç¾ÞÉÊ³ÍÆÀÍÑ¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¢¨X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±þÊçÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡M bit Live ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡M bit Project ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡M [¡Ä]
The post HY ¡ß ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢¡ãM bit Live Âè5ÃÆ¡ä¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö first appeared on BARKS.