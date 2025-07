HY × マカロニえんぴつによる一夜限りのスペシャルライブ<M bit Live 第5弾>が10月15日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されることが発表となった。 <M bit Live>は、“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクトだ。その第5弾として、沖縄発のミクスチャーバンドHYと、メンバー全員が音大出身の次世代ロックバンド・マカロニえんぴつによるツーマンが決定した。 2024年に結成25周年イヤーを迎えたHYは、ベストアルバムリリースや全国アニバーサリーツアーを開催するなど精力的。一方のマカロニえんぴつは、2025年にデビュー10周年を迎え、6月にはバンド結成の地である神奈川の横浜スタジアムにてキャリア最大規模のワンマンライブを実施した。その名が広く知れ渡る2バンドの世代を超えた共演となる。 チケットの先行受付は7月22日正午12:00より。また、本日7月7日よりプロジェクトキャラクター・ビットくんのX公式アカウントにて、ライブチケットなどの賞品が抽選で合計300名に当たるキャンペーンが実施されている。 <M bit Project>のYouTube公式チャンネルでは過去の<M bit Live>のハイライト映像や、フェス<中津川 WILD WOOD 2025>とのコラボレーション企画として、スガ シカオ、GLIM SPANKYによるオンライン限定のアコースティックライブ映像が公開されている。 ■<M bit Live #5> HY × マカロニえんぴつ10月15日(水) 東京・恵比寿 ザ・ガーデンホールopen18:00 / start19:00出演:HY / マカロニえんぴつ▼チケット ※ドリンク代別途7,900円(税込)※お一人様1公演につき4枚まで※未就学児童⼊場不可/⼩学⽣以上チケット必要一般発売:9/13(土)10:00〜https://eplus.jp/m-bit-live/【イープラス先行】受付期間:7/22(火)12:00〜8/3(日)23:59受付URL:https://eplus.jp/m-bit-live/【イープラス2次先行】受付期間:8/13(水)12:00〜8/31(日)23:59受付URL:https://eplus.jp/m-bit-live/ 主催:M bit Live 実⾏委員会後援:J-WAVE企画制作:ワイズコネクション(問)info@ys-connection.co.jp ●キャンペーン・本プロジェクトX公式アカウント・ビットくん(@M_bit_Project)をフォロー→希望の賞品選択→投稿で、<M bit Live>のチケットなど賞品がその場で当たる。応募受付期間:7月7日(月)12時00分〜7月21日(月・祝)23時59分※期間中は毎日応募可能▼賞品Aコース:M bit Live第5弾チケット 200名Bコース:Amazonギフトカード5,000円分 50名Cコース:VポイントPayギフト5,000円分 50名期間中は毎日応募可能。応募方法(1) X公式アカウント・ビットくん(@M_bit_Project)をフォローします。(2) X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、“好きな曲名”を記入のうえ、ポストします。(3) 当選結果がその場でポストされ、当選された方にはDMで賞品獲得用のURLをお送りします。※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりません。 関連リンク ◆M bit Live オフィシャルサイト◆M bit Project オフィシャルサイト◆M […]

