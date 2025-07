Da-iCEの最新曲「ノンフィクションズ」が、7月16日(水)に配信リリースされることが決定した。 本楽曲は「2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園」テーマソングとなり、メンバーの工藤大輝・花村想太が作詞曲を担当。「熱闘甲子園」(ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット)のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」(ABCテレビ・テレビ朝日系列放送)など、高校野球関連番組で使用される。 ジャケットも公開となり、グラフィックデザイナー SHUN SASAKIが、楽曲タイトルの力強さと、甲子園(野球)をイメージしたイラストを融合させて制作したアートワークとなっている。 楽曲のPre-add(Apple Music)、Pre-save(Spotify)もスタートし、TikTokでは本日から先行配信がスタート。既に楽曲が紐づいた投稿でUGCが600件を超えており、盛り上がりを見せている。 ■2025夏の高校野球応援ソング/「熱闘甲子園」テーマソング 使用予定番組・『熱闘甲子園』 8/5(火)開幕〜決勝まで 連日夜生放送 ※休養日除く(予定) ※ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット ・『第107回 全国高等学校野球選手権大会 中継』 8/5(火)開幕〜決勝まで ※休養日除く ※ABCテレビ・ABCラジオ・BS朝日・スカイA(録画) ほか系列各局※番組の放送日時は、変更になる可能性があります。この他、ABCテレビ・テレビ朝日系列が放送する各都道府県大会(地方大会)の中継等でも使用されます。 ■Digital Single「ノンフィクションズ」2025年7月16日(水) 配信スタートhttps://ffm.to/nonfictions_ ・TikTok先行配信https://www.tiktok.com/music/-7517873071257995265 ◾️<Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE->https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日(火)大阪城ホール 17:30/18:302025年10月8日(水)大阪城ホール 17:30/18:302025年10月29日(水)静岡エコパアリーナ 17:30/18:302025年10月30日(木)静岡エコパアリーナ 17:30/18:302025年11月2日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館 16:00/17:002025年11月3日(月・祝)福岡・マリンメッセ福岡A館 14:00/15:002025年11月11日(火)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:302025年11月12日(水)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30 関連リンク ◆Da-iCE オフィシャルサイト◆Da-iCE オフィシャルX◆Da-iCE オフィシャルInstagram◆Da-iCE オフィシャルYoutubeチャンネル◆Da-iCE オフィシャルTikTok

