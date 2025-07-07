Æ±Î½¤ÎÆ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê35¡Ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡¹áÀî¡¦´Ýµµ»Ô
´Ýµµ·Ù»¡½ð
¡¡2025Ç¯4·î¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ç¡¢ÃËÀ¡ÊÅö»þ35¡Ë¤ÎÆ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï4·î8Æü¸á¸å9»þ²á¤®¡¢´Ýµµ»Ô·´²ÈÄ®¤Î²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ32¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¿ÏÅÏ¤ê22¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÌó30Ê¬Á°¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤ÎÆ±Î½¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ35¡Ë¤ÎÆ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁ´¼£Ìó1¥«·î¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢6·î27Æü¤Ë¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ë¡×¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£