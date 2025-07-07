¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤â´Ú¹ñ¤â¶¯¹ë¤À¤¬¡¢¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×E-1¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¹ñ»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦
À¤³¦ºÇÂ®¤Ç2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£·î¤ÏE-1Åì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë2»î¹ç¤Ç·×10¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ê0-7¡¢1-3¤ÇÏ¢ÇÔ¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¤¥ô¥¡¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢U-20Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¸¥å¥ë¥¸¥§¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬»ÃÄêÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØSohu¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¸¥å¥ë¥¸¥§¥ô¥£¥Ã¥Á»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¡¢7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤òÁ°¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ËÍè¤Æ¤«¤é´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤â´Ú¹ñ¤â¤É¤Á¤é¤â¶¯¹ë¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
ÆüËÜ¤Ï8Æü¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢12Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£