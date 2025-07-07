ILLIT¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë!?¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¼ýÏ¿¶Ê¡Øjellyous¡ÙMV¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬¡Øjellyous¡Ù¤Ç¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡©¥â¥«¡¢¥¢¥Ë¥áµé¥Ó¥¸¥å
µî¤ë7·î6Æü¡¢ILLIT¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖHYBE LABELS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Øjellyous¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤ÎILLIT¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤ÆÞ¯Íî¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£¡Øjellyous¡Ù¤ÎµÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÂ®¤¤¥Ó¡¼¥È¤ÎÃæÆÇÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥í¥Ï¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
²èÌÌ¤Î³°¤Ç¥¤¥í¥Ï¤òÁàºî¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¸òº¹¤·¡¢¥¤¥í¥Ï¤¬¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿ä»¡¤µ¤»¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢ILLIT¤¬¥²¡¼¥à¤Îµ¡³£¤Î¤Ê¤«¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤ÇÆ°²è¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ËÜÊÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¶¯¤ß¤ÎILLIT¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ñÈ´¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¤ÎÂ®¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¡£
¡Øjellyous¡Ù¤Ï¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤ÈÌóÂ«¤¬¼è¤ì¤¿¸å¡¢¥Ç¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤È¤¤á¤¤È¶ÛÄ¥¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾õÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¡£³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¼»ÅÊ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥¼¥ê¡¼¤ËÎã¤¨¤¿¶ÊÌ¾¤Ï¡¢ILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Øjellyous¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï7·î7Æü22»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£