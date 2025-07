BTS・JUNG KOOK、“ファンソング”でも快挙！『Never Let Go』がSpotifyで再生回数2億回を突破

BTSのJUNG KOOKが、再び世界の音楽市場を揺るがした。

【写真】「パンプアップした?」JUNG KOOK、ますます凛々しく

JUNG KOOKのソロ曲『Never Let Go』が、世界最大のストリーミングサービス・Spotifyで再生回数2億回を突破。ソロアーティストとしては通算9曲目となる「2億ストリーミング曲」を記録した。

『Never Let Go』はファンへの感謝を込めたファンソングでありながら、リリース初週に3478万回のストリーミングを記録。2024年にリリースされたK-POP楽曲の中で、初週ストリーミング数が最多となった。これにより、JUNG KOOKは『Seven』『Standing Next to You』『Left and Right』『3D』『Dreamers』『Stay Alive』『Still With You』『Yes or No』に続いて、9曲目となる2億回再生曲を手にした。

(写真提供=OSEN)BTS・JUNG KOOK

さらに、BTSの楽曲『Euphoria』と『My Time』を含めると、JUNG KOOKが保有する2億回超えのストリーミング楽曲は合計11曲に上る。

『Never Let Go』は、米ビルボードの「グローバル・チャート(米国除く)」で12位、「グローバル200チャート」で20位を記録。また、イギリスのオフィシャル・シングルチャート「TOP100」では60位にチャートインし、ダウンロードチャートでは1位を獲得するなど、世界中で大きな反響を呼んだ。ファンソングというジャンルの制約すら、JUNG KOOKのグローバルな影響力の前では何の障害にもならなかった。

JUNG KOOKは、アジアのソロアーティストとして史上初めて「10億ストリーミング曲」を3曲保有。さらに、K-POPソロアーティストとして初めて、1億回以上再生された楽曲が20曲を超えている。今年に入ってからだけでも、彼の個人アカウントでのストリーミング数は10億回以上増加し、累計では90億回を突破した。

これはK-POPアーティストとしては史上最速の記録であり、アジア全体のソロアーティストとして見ても前例のない快挙だ。実際にJUNG KOOKは『Seven』で、「Spotify史上、単一週最多ストリーミング(8974万8171回)」「最短で1億回突破」「最短で10億回突破」などの記録を更新し、ギネス世界記録にも公式に認定されている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。