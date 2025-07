【壁にも付けられるコレクションボックス】 価格:550円 【壁にも付けられるディスプレイケース】 価格: 330円(3段) 220円(2段) 110円(1段)

ダイソーは、コレクションボックス商品「壁にも付けられるコレクションボックス」と「壁にも付けられるディスプレイケース」を販売している。

本商品はミニチュアなどを飾れるコレクションボックス商品。

「壁にも付けられるコレクションボックス」はサイズが約幅30cmx高さ30xmx奥行9xmで、正面はマグネット固定の前開き扉となっている。棚板も付属し、最大3段にディスプレイが可能。商品背面の4カ所に、壁に付けるためのネジ穴(直径7mm)が設けられている。

「壁にも付けられるディスプレイケース」は3段から1段までのサイズで展開。全体がクリアーとなっており、正面はマグネット固定の前開き扉。背面4カ所に、壁に付けるためのネジ穴(直径7mm)がある。

なお、各商品に壁付け用のネジ等は付属していない。

壁にも付けられるディスプレイケース(3段)

価格:330円

商品サイズ:19.3cm×23.3cm×8cm

壁にも付けられるディスプレイケース(2段)

価格:220円(2段)

商品サイズ:19.3cm×15.5cm×8cm

壁にも付けられるディスプレイケース(1段)

価格:110円(1段)

商品サイズ:19.3cm×7.8cm×8cm

