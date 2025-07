MISS MERCY

「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに活動する女性 6 人組ダンスボーカルグループMISS MERCY(ミスマーシー)に、このたび新メンバーが加入することがわかった。7月6日に行われたフリーライブ「7UP7 FINAL」で発表された。

約4年に及ぶボーカル、ダンスレッスンを経て、2022年3月にデビューしたMISS MERCY。今年2月にRINA が脱退し、現在の6人体制となっていた同グループに、このたびグループ結成以来初となる新メンバーが加入することとなった。

今回の新メンバーの加入にあたりメンバーを代表してYUKIは、「新メンバーには、どんな色にも染まれる柔らかさと吸収力があり、これからその個性がグループの中でどのように広がっていくのか、とても楽しみです。これまでのグループの魅力に新しい風を取り入れ、さらにパワーアップした姿をお見せできるよう、メンバー一丸となって頑張っていきます!」とコメントを寄せている。

なお、新メンバーは7月27日に開催される MISS MERCY 5th ワンマンライブ「Will You Try MISS MERCY?」の第2部公演(18時開演)にて初お披露目される予定となっている。現在のところ名前や年齢などの詳細は明らかにされていないが、7月7日19時にグループの公式 YouTube にて公開予定の最新曲『I SWEEK;)』のミュージックビデオには、新メンバーの姿も一部映り込んでいる。【YUKI コメント(全文) 】新メンバーが加わり、私たちは 7 人での新たなスタートを切ることになりました。一緒に過ごす中で、新メンバーのまっすぐで素直な気持ちや、日々努力を重ねる姿がとても印象的で、私たちもたくさんの刺激をもらっています。そしてこのタイミングで加わってくれたことにも、大きな意味を感じています。新メンバーには、どんな色にも染まれる柔らかさと吸収力があり、これからその個性がグループの中でどのように広がっていくのか、とても楽しみです。これまでのグループの魅力に新しい風を取り入れ、さらにパワーアップした姿をお見せできるよう、メンバー一丸となって頑張っていきます!これからも応援よろしくお願いいたします。■MISS MERCY 5th ONEMAN LIVE「Will You Try MISS MERCY?」【日時】2025年7月27日(日)1部 14:00 開場 / 14:30 開演2部 17:30 開場 / 18:00 開演【会場】I’M A SHOW(東京都千代田区有楽町2丁目5−1 有楽町センタービル 7階 別館)