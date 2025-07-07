³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ½ä¤ê»ÔµÄ²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëŽ¢¼¿¦´«¹ðŽ£Ž¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖŽ£·èµÄ°Æ²Ä·è¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¡Ë
°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢7Æü°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼¿¦´«¹ð¡×¤È¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¡×¤Î·èµÄ°Æ¤¬¤¤¤º¤ì¤â²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥½¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÅê½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é Ã¼¤òÈ¯¤·¤¿¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬º£·î2Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò½Å¤¯¸«¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤Ï¡¢7Æü³«¤«¤ì¤¿ËÜ²ñµÄ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼¿¦´«¹ð¡×¤È¶¯¤¤Ä´ºº¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÃÖ¤Î·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï7Æü¸á¸å¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Î×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò°ìÃ¶Ãæ»ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ7ÆüÃæ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£