ÁÒÍªµ®¡¡»£±Æ¤Ç¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¡ÖÆ¬¤Ý¤ó¤Ý¤ó¡×¢ªÎÏ²Ã¸ºÊ¬¤«¤é¤º¡Ö¤É¤Ä¤«¤ì¤¿¤«¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÁÒÍªµ®¤¬£·Æü¡¢ÅìµþÂç¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡×¡Ê£¸·î£²£²Æü¸ø³«¡Ë¤Î¡Ö´°À®Êó¹ð¼·Í¼¡ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë£×¼ç±é¤Î£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡¦È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ê¡ËÜ¤«¤é¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£»£±Æ»þ´ü¤¬£±·î¤«¤é£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ê¡ËÜ¤â¡ÖÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÒ¤Ï¤½¤ó¤ÊÊ¡ËÜ¤ÎÆ¬¤ò¡Ö¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ½é¤Ë¶¯¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¡ËÜ¤â¡Ö¤É¤Ä¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Áí¤¸¤ÆÁÒ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¤òÉÁ¤¯¡¢¶á¤¯¤Æ±ó¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´°À®Êó¹ðÁ°¤Ë¤ÏËÜÅÂ¤Çµ§禱¡Ê¤¤È¤¦¡Ë¤â¹Ô¤¤¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£