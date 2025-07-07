¥È¥é¥ó¥×¤Ç¥É¥ë±ß144.80±ß¤ËµÞ¿¡¡BRICSÄÌ²ß°Â¡¦¥É¥ëÇã¤¤¡¡Æî¥¢¥é¥ó¥É0.5%²¼Íî
¥È¥é¥ó¥×¤Ç¥É¥ë±ß144.80±ß¤ËµÞ¿¡¡BRICSÄÌ²ß°Â¡¦¥É¥ëÇã¤¤¡¡Æî¥¢¥é¥ó¥É0.5%²¼Íî
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖBRICS¤Ë¶¨Ä´¤¹¤ë¹ñ¤Ï10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢BRICSÄÌ²ß°Â¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï144.80±ß¤ËµÞ¿¡£Æî¥¢¥é¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç°ì»þ0.5%²¼Íî¤·¤¿¡£
¢¨BRICS¡§¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖBRICS¤Ë¶¨Ä´¤¹¤ë¹ñ¤Ï10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢BRICSÄÌ²ß°Â¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï144.80±ß¤ËµÞ¿¡£Æî¥¢¥é¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç°ì»þ0.5%²¼Íî¤·¤¿¡£
¢¨BRICS¡§¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«